أوقاف الجيزة: توزيع 2 طن لحوم صكوك بالعياط وأوسيم ومنشأة القناطر اليوم

كتبت – مرام محمد

كشفت مديرية الأوقاف بمحافظة الجيزة، عن توزيع 2 طن لحوم صكوك، اليوم الإثنين، على مراكز ومدن العياط وأوسيم ومنشأة القناطر، وذلك بمعرفة مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مديرى مديريات الأوقاف والتضامن الاجتماعى بسرعة إعداد قوائم المستحقين والأسر الأولى بالرعاية لتوزيع لحوم صكوك الأضاحي.

يُذكر أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تفقدا، صباح اليوم الإثنين، مجزر البساتين بالقاهرة للوقوف على عملية تجهيز لحوم أضاحي الأوقاف، والتي تتم تحت إشراف شرعي وبيطري كامل بمراحلها المختلفة.