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موعد فتح التقديم للطلاب العائدين من روسيا وأوكرانيا والسودان للالتحاق بالجامعات

الإثنين، 03 يوليو 2023 01:13 م
موعد فتح التقديم للطلاب العائدين من روسيا وأوكرانيا والسودان للالتحاق بالجامعات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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أكدت وزارة التعليم العالى أنه سيتم فتح باب التقديم أمام الطلاب الدارسين بالجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية الراغبين في التحويل للجامعات الخاصة والأهلية في كافة التخصصات والمُستنفذين للرغبات من خلال التقديم المباشر للجامعات اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 11/7/2023، على أن يستمر التقديم حتى يوم الخميس الموافق 24/8/2023، تمهيدًا لبدء امتحانات تحديد المستوى، واقتصار التقديم على الطلاب غير المُسجلين في جامعات أخرى فقط.
 
 
وأكدت وزارة التعليم العالى أنه  يُحظر نهائيًا التحويل من جامعة خاصة أو أهلية إلى أخرى.
 
وكان عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع رؤساء الجامعات الأهلية والخاصة، بحضور د. محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والقائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الأهلية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، استكمالًا لإجراءات قبول الطلاب المصريين الدارسين بكليات الطب بالجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية المُحولين لاستكمال الدراسة بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية وغيرها من التخصصات الأخرى،
 
وتناول الاجتماع تحديد مسارات الطلاب الدارسين بكليات الطب بالجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية المحولين للجامعات الخاصة والأهلية، والبالغ عددهم ما يزيد عن 10 آلاف طالب من إجمالي عدد الطلاب المحولين حتى الآن والبالغ عددهم 14338 طالبًا وطالبة من كافة التخصصات.
 

 


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