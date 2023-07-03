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الأوقاف: افتتاح 10 مساجد فى الجمعة الأولى من العام المالي 2023 - 2024

الإثنين، 03 يوليو 2023 10:37 م
الأوقاف: افتتاح 10 مساجد فى الجمعة الأولى من العام المالي 2023 - 2024 الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب لؤى على

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أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح ( 10 ) مساجد الجمعة القادمة  7 / 7 / 2023م ، منها ( 9 ) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجد واحد صيانة وتطويرًا، في الجمعة الأولى من العام المالى الجديد وهى على النحو التالى:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف أسيوط

1. السلام – الطوابية - الفتح

مديرية أوقاف الأقصر

2. الفاروق – نجع الرزفة – البعيرات - القرنة

3. نور الدين – قرنة مرعي – القرنة

مديرية أوقاف البحيرة

4. الرحمة المهداة – عزبة ماهر نور – كوم حمادة

5. الإخلاص – أبو خطوة بالحاجر – كفر الدوار

مديرية أوقاف المنيا

6. السنوسي ( النور ) – نجع مجلي –الجرنوس– بني مزار

مديرية أوقاف قنا

7. الياسينية قبلي – فاو بحري - دشنا

مديرية أوقاف كفر الشيخ

8. النادي – الملاحة – سيدي سالم غرب

مديرية أوقاف أسوان

9. باب الريان –العتمور قبلي – المنشية

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف سوهاج

1. آل خم – السبايكية – مشطا - سوهاج

 

 


الاوقاف

افتتاح مساجد

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