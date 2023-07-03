اليوم السابع
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التموين: موسم الأرز الجديد يبدأ فى سبتمبر ويعزز المخزون الاستراتيجى

الإثنين، 03 يوليو 2023 08:31 م
التموين: موسم الأرز الجديد يبدأ فى سبتمبر ويعزز المخزون الاستراتيجى وزارة التموين - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية توفير كافة السلع الأساسية وطرحها على بطاقات التموين وأن الأرز يكفي لمدة 4 أشهر، كما أن الموسم الجديد سيبدأ في شهر سبتمبر المقبل مما يعزز المخزون الاستراتيجي  لفترات طويلة كما يوجد كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة ويتم طرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.
 
ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية في التعاقد على توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة لتوفيرها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، كما نوعت وزارة التموين في مصادر ومناشئ استيراد اللحوم سواء ‏كانت حية أو مجمدة، حيث تم التعاقد مع دول أفريقية بالإضافة إلى ‏دولة الهند والسودان وجيبوتي وتنزانيا وأوغندا لاستيراد اللحوم لتوفير الكميات المطلوبة لتلبية ‏احتياجات المواطن بأسعار مخفضة بنسب تقل عن أسعارها في الأسواق.
 
 
 
 

التموين

أسعار الأرز الأبيض

مخزون الأرز الأبيض

سعر الأرز

سعر الأرز بمنافذ التموين



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