امتحانات الثانوية العامة 2023.. تعرف على مواصفات امتحان مادة الاستاتيكا

كتب ـ محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواصفات امتحان مادة الرياضيات التطبيقية لطلاب الثانوية العامة شعبة علمى رياضة، موضحة أنها تتضمن فرعين الاستاتيكا ويؤدى فيها الطلاب الامتحان غدا الثلاثاء، والديناميكا ويؤدى الطلاب الامتحان فيها يوم الثلاثاء 11 يوليو الجارى.

وأشارت الوزارة، إلى أنه أما فيما يخص مادة الرياضيات التطبيقية ومجموع درجاتها 60 درجة، 30 درجة لمادة الاستاتيكا فيبلغ عدد الأسئلة المقالية سؤالين مخصص لها 4 درجات والموضوعية 18 سؤالاً مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا، ومادة الديناميكا ومجموع درجاتها 30 درجة تشتمل على سؤالين مقالي مخصص لها 4 درجات و18 سؤالاً موضوعيًا مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رؤساء اللجان بتنفيذ توجيهاته بتوزيع ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بعشرة دقائق، على أن يتم بفتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحًا لدخول الطلاب بعد تنفيذ إجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان لعدم السماح بدخول اى وسائل غش سواء إلكترونية أو تقليدية.