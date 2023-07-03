8 أسباب هتخليك تتناول الزبادي في الصباح.. أبرزها تقوية المناعة

كتبت ميرفت رشاد

الزبادي هو أحد منتجات الألبان التي يتم تصنيعها عن طريق تخمير الحليب بالبكتيريا المفيدة ، يعتبر الزبادي من الأطعمة المعززة للصحة التي توفر العديد من الفوائد الصحية لجسمنا، إنها معبأة بشكل طبيعي بالعديد من العناصر الغذائية والبكتيريا الحية المفيدة التي تفيد نظامنا الهضمي، يحتوي على نسبة عالية من البروتين ويحتوي على العناصر الغذائية القيمة مثل الكالسيوم وفيتامين D و B-2 و B-12 ، مما يجعله خيارًا ممتازًا لصحة العظام، وإليك الأسباب التي تجعلك تتناول الزبادي في الصباح، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

8 أسباب تجعل الزبادي إضافة رائعة لوجبة الإفطار 1. يساعدك على البقاء ممتلئًا لفترة أطول الزبادي مصدر جيد للبروتين ويحتوي على بعض الدهون الصحية، يمكن أن يساعدك هذا المزيج على الشعور بالشبع لفترات أطول من الوقت ، مما قد يقلل من إجمالي السعرات الحرارية التي تتناولها على مدار اليوم، بفضل خصائصه التي تعمل على إبطاء عملية الهضم ، يعتبر الزبادي خيارًا ممتازًا لوجبة الإفطار لمن يتطلعون إلى إنقاص الوزن.

2. يوفر العناصر الغذائية الضرورية العديد من أنواع الزبادي ، وخاصة الزبادي اليوناني العادي ، لها خصائص غذائية ممتازة، يحتوي على فيتامينات ومعادن أساسية مثل الكالسيوم وفيتامين د ، وهي ضرورية لصحة العظام والأسنان والعضلات.

3. قد يقلل الالتهاب تساعد البروبيوتيك في الزبادي على تقليل الالتهابات في الجسم، أشارت الدراسات الحديثة إلى أن الالتهاب قد يكون مرتبطًا بالعديد من الأمراض المزمنة ، بما في ذلك مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والسرطان.

4. يمكن أن تحسن صحة القناة الهضمية الزبادي غني بالبروبيوتيك، وهي بكتيريا مفيدة تعيش في الأمعاء، يمكن لهذه البكتيريا الصحية أن تقلل من عدد البكتيريا الضارة في أمعائك وتحسن صحة الجهاز الهضمي بشكل عام. 5. قد يعزز المناعة يعتبر الزبادي مصدرًا جيدًا للبروبيوتيك ، والذي يمكن أن يساعد في تحسين جهاز المناعة لديك، أظهرت بعض الدراسات أن تناول الزبادي بانتظام يمكن أن يساعد في تقليل تكرار ومدة أعراض البرد والإنفلونزا.

6. يخفض نسبة الكوليسترول يحتوي الزبادي على فيتوستيرول ، وهي مركبات تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول في الدم. يمكن أن يساعد هذا في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

7. من السهل صنع أو شراء يتوفر الزبادي بأشكال عديدة، من السادة إلى بنكهة الفاكهة، يمكنك صنع الزبادي الخاص بك في المنزل بسهولة باستخدام صانعة الزبادي، بينما يمكن شراء أكواب الزبادي سهلة النقل لأخذها إلى العمل أو أثناء التنقل.