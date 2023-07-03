8 أسباب هتخليك تتناول الزبادي في الصباح.. أبرزها تقوية المناعة

الزبادي هو أحد منتجات الألبان التي يتم تصنيعها عن طريق تخمير الحليب بالبكتيريا المفيدة ، يعتبر الزبادي من الأطعمة المعززة للصحة التي توفر العديد من الفوائد الصحية لجسمنا، إنها معبأة بشكل طبيعي بالعديد من العناصر الغذائية والبكتيريا الحية المفيدة التي تفيد نظامنا الهضمي، يحتوي على نسبة عالية من البروتين ويحتوي على العناصر الغذائية القيمة مثل الكالسيوم وفيتامين D و B-2 و B-12 ، مما يجعله خيارًا ممتازًا لصحة العظام، وإليك الأسباب التي تجعلك تتناول الزبادي في الصباح، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".
8 أسباب هتخليك تتناول الزبادي في الصباح.. أبرزها تقوية المناعةالإثنين، 03 يوليو 2023 05:00 م
الزبادي
كتبت ميرفت رشاد
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