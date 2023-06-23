لتمثيل غذائى سليم.. 10 أطعمة غنية بالدهون الصحية منها الزبادى والبيض

كتبت ميرفت رشاد

يتفق العديد من خبراء التغذية على أن تناول الدهون الصحية هو الطريقة الطبيعية والأكثر فعالية لتغذية جسمك، هذه الدهون الصحية ضرورية لوظيفة الأعضاء السليمة والتمثيل الغذائي السلس، وإليك الأطعمة الغنية بالدهون الصحية التي يجب أن تكون عنصرًا أساسيًا في نظامك الغذائي اليومي، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

10 أطعمة غنية بالدهون الصحية عليك تناولها بانتظام:

1. الأفوكادو

الأفوكادو من أفضل الأطعمة التي يمكنك تناولها عندما يتعلق الأمر بالدهون الصحية، إنها مليئة بالدهون الأحادية غير المشبعة التي يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار، كما أن الأفوكادو مليء بالألياف والبوتاسيوم والفيتامينات C و K و E.

2. الأسماك الدهنية

تعد الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين من أغنى مصادر الدهون الصحية التي يمكنك العثور عليها، إنها محملة بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي ثبت أنها تقلل الالتهاب وتعزز مزاجك وتدعم صحة القلب.

3. المكسرات والبذور

تعد المكسرات والبذور مثل اللوز وبذور الشيا وبذور الكتان والجوز مصادر ممتازة للدهون الصحية والبروتين،كما أنها غنية بالألياف والمعادن والفيتامينات التي يحتاجها جسمك ليعمل بشكل صحيح.

4. زيت الزيتون

يعتبر زيت الزيتون مصدرًا ممتازًا للدهون الأحادية غير المشبعة التي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب ودعم صحة القلب، كما أنها مليئة بمضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات التي يمكن أن تساعد في مكافحة الأمراض.

5. زيت جوز الهند

زيت جوز الهند هو نوع فريد من الزيوت يحتوي على الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة (MCTs). يتم استقلاب هذه الدهون الصحية بشكل مختلف عن الأنواع الأخرى من الأحماض الدهنية ويتم تحويلها إلى كيتونات والتي يمكن أن توفر مصدرًا سريعًا للطاقة للدماغ والجسم.

6. البيض

البيض غذاء متعدد الاستخدامات وغني بالعناصر الغذائية وغني بالدهون الصحية والبروتين، كما أنها مصدر رائع لمادة الكولين ، وهي مادة مغذية تدعم وظائف المخ والكبد.

7. الشوكولاته الداكنة

الشوكولاتة الداكنة مصدر ممتاز للدهون الصحية ومضادات الأكسدة، كما أنها مليئة بالفلافونويد التي يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول السيئ وتحسين صحة القلب بشكل عام.

8. الزبادي

الزبادي هو طعام لذيذ ومغذي غني بالدهون الصحية والبروتينات والبروبيوتيك، إنه مصدر ممتاز للكالسيوم وفيتامين د وفيتامين ب 12.

9. الجبن

الجبن مصدر كبير للدهون والبروتينات الصحية، كما أنها مليئة بالكالسيوم والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى اللازمة لتقوية العظام والأسنان.

10. الزبدة

الزبدة هي غذاء طبيعي وغني بالعناصر الغذائية وغني بالدهون الصحية وفيتامين أ، إنها مصدر ممتاز للطاقة التي يمكن استخدامها لتغذية الجسم طوال اليوم.