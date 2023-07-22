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حصاد الوزارات.. التعليم: 828 طالبا بالثانوية يحصلون على درجات الحافز الرياضى

السبت، 22 يوليو 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. التعليم: 828 طالبا بالثانوية يحصلون على درجات الحافز الرياضى وزارة التربية والتعليم
إعداد سيد الخلفاوى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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