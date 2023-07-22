حصاد الوزارات.. التعليم: 828 طالبا بالثانوية يحصلون على درجات الحافز الرياضى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.
حصاد الوزارات.. التعليم: 828 طالبا بالثانوية يحصلون على درجات الحافز الرياضىالسبت، 22 يوليو 2023 05:00 م
وزارة التربية والتعليم
إعداد سيد الخلفاوى
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