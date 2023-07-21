اليوم السابع
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الجمعة، 21 يوليو 2023 01:02 ص
أكرم القصاص
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أخبار × 24 ساعة.. الزراعة: تطبيق الدورة الزراعية على محصول القمح الموسم المقبل

الجمعة، 21 يوليو 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. الزراعة: تطبيق الدورة الزراعية على محصول القمح الموسم المقبل حصاد القمح - أرشيفية

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم هذه الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، ومنها:

هيئة الدواء المصرية توضح الفرق بين الدواء المثيل أو البديل

وزارة النقل تتعاون مع شركة فرنسية لتصنيع عربات مترو الأنفاق

«الصحة»: تقديم 448 ألفا و689 خدمة خلال حملة «100 يوم صحة»

وزير الزراعة: تطبيق الدورة الزراعية على محصول القمح من الموسم المقبل

 


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التربيه والتعليم

التعليم العالى

التموين

الكهرباء

الدورة الزراعية

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