أخبار × 24 ساعة.. الزراعة: تطبيق الدورة الزراعية على محصول القمح الموسم المقبل

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم هذه الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، ومنها:

هيئة الدواء المصرية توضح الفرق بين الدواء المثيل أو البديل

وزارة النقل تتعاون مع شركة فرنسية لتصنيع عربات مترو الأنفاق

«الصحة»: تقديم 448 ألفا و689 خدمة خلال حملة «100 يوم صحة»

وزير الزراعة: تطبيق الدورة الزراعية على محصول القمح من الموسم المقبل