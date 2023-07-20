الصحة: تقديم أكثر من 10 ملايين خدمة صحية من خلال المبادرات الرئاسية

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إن خدمات الكشف والعلاج بالقوافل الطبية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية تتم مجانا وتابع: باقي 75 يومًا على انتهاء حملة 100 يوم صحة .

وكشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل مبادرة 100 يوم صحة، موضحا أنها تعتمد على أسطول ضخم من العيادات الطبية والقوافل العلاجية التي تتوجه للتجمعات السكانية.

وأكد أن المبادرة تهدف لقليل الأعباء على المواطنين، حيث إن الفحص الطبي والعلاج كان يحمل المواطن غير القادر وحتى القادر أعباء إضافية، وأضافت أنه تم إصدار 94 ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال الـ15 يوما الماضية من مبادرة 100 يوم صحة، ولفت إلى أنه يتم الاهتمام بمبادرات الصحة من أجل الوصول إلى المواطن في الأماكن التي لا يستطيع فيها تلقي الخدمة وذلك من خلال العيادات المتنقلة.