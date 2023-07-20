اليوم السابع
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هيئة الدواء المصرية توضح الفرق بين الدواء المثيل أو البديل

الخميس، 20 يوليو 2023 09:56 م
هيئة الدواء المصرية توضح الفرق بين الدواء المثيل أو البديل هيئة الدواء المصرية
كتب وليد عبد السلام

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 كشفت هيئة الدواء المصرية  عن الفرق بين الدواء المثيل والبديل فالدواء المثيل هو دواء يتكون من نفس التركيز والمادة الفعالة والشكل الصيدلي، ولكن من إنتاج شركة أخرى، ولذلك  الاسم التجاري يكون مختلف، وسعر البيع ايضا يختلف .
 
وقالت هيئة الدواء المصرية : أما البديل، فهو دواء بيتكون من مادة فعالة مختلفة أو تركيز أو شكل صيدلي مختلف، لكنه بيستخدم لعلاج نفس المرض.​
 
ونصحت هيئة الدواء المرضى باستشارة الصيدلى قبل تناول الدواء للتعرف على الدواء المثيل أو البديل فى حالة نقص احداهما .
 
 

هيئة الدواء

الدواء المثيل

الدواء البديل



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