تطعيم 66 ألف طفل ضمن المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة" بالدقهلية

استعرض الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة في محافظة الدقهلية، نتائج أعمال مبادرة 100 يوم صحة ، فيما يخص الخدمات الوقائية والتطعيمات، وذلك خلال 20 يوما من انطلاقها في جميع وحدات ومستشفيات المحافظة وأماكن التجمعات.

وكشف مكين أن معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية ارتفعت بشكل ملحوظ ضمن المبادرة، حيث بلغ عدد الأطفال الذين تم مناظرتهم 66022 طفلًا، فيما جرى تطعيم نحو 66 ألفا و15 طفلا.

وأوضح وكيل الوزارة أن إدارة مراقبة الأغذية كثفت حملاتها وتم المرور على 1336 منشأة، وتحرير نحو 913 محضرا، إلى جانب إعدام ما يقارب من 9 أطنان مواد غذائية متنوعة، و2259 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأضاف أنه خلال مبادرة 100 يوم صحة، تم المرور على 95 محطة مياه، و64 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، علاوة على سحب عينات من 35 حمام سباحة.

فيما أشار الدكتور أحمد المكاوي، منسق المبادرات الرئاسية، إلى أن خدمات المبادرة يتم تقديمها عن طريق الفرق المتنقلة والقوافل العلاجية وسيارات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى فرق عمل لإجراء مسح ميداني من خلال المرور على المنازل لرفع نسب التغطية بالتطعيمات الروتينية، وحصر جميع المتخلفين عن التطعيم من خلال تخصيص فرق متنقلة لتقديم كافة الخدمات الصحية، والوصول إلى أكبر عدد من المواطنين.

ويذكر أن مبادرة 100 يوم صحة انطلقت تحت شعار انزل واكشف واطمئن من كل مكان في مصر، لتقدم جميع الخدمات الصحية سواء الوقائية والتي تشمل التطعيمات واللقاحات والعلاجية وخدمات الصحة الإنجابية، إلى جانب رفع مستوى الوعي وتغيير المفاهيم الخاطئة من خلال فرق التواصل المجتمعي، وتقدم المبادرة خدماتها بالمجان خلال 100يوم.