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"الكهرباء": الشبكة قادرة على توليد 20 ألف ميجا وات زيادة عن استهلاك المواطنين

الخميس، 20 يوليو 2023 02:18 م
"الكهرباء": الشبكة قادرة على توليد 20 ألف ميجا وات زيادة عن استهلاك المواطنين الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان

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كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك أزمة فى إنتاج الكهرباء بسبب نقص الوقود ولا توجد أي مشكلة في الشبكة الكهربائية، مؤكدا أن الشبكة قادرة على توليد حتى 20 ألف ميجا وات زيادة على استهلاك المواطنين الذى تجاوز 35 ألف ميجا وات خلال اليومين الماضيين.
 
وقال شاكر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن الحديث عن مشاكل في الشبكة الكهربائية أمر غير صحيح على الإطلاق، خاصة وأن شبكة نقل الكهرباء فى مصر تعتبر حاليا من أقوى الشبكات فى العالم، مضيفا أن هناك إقبالا كبيرا من المستثمرين بمختلف أنحاء العالم العالم للاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة في مصر بسبب قوة شبكة الكهرباء والتطوير الذى تم بالشبكة.
 
ويرى شاكر أن وضع الشبكة القومية للكهرباء بشكل عام وشبكة نقل الكهرباء بشكل خاص أصبح بالقوة التى تمكنه من مواجهة أى تحديات لتأمين التغذية الكهربائية للمواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، موكدًا أن أزمة انقطاع التيار الحالية هى أزمة مؤقتة بسبب نقص الوقود ولا يمكن مقارنتها بأزمة الانقطاعات التى كانت تعانى منها مصر قبل عام 2014.
 
وتابع شاكر، أنه تم إعلان حالة الطوارئ بجميع شركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وذلك من خلال رفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى فى القطاع بالكامل خاصة بمحطات الإنتاج ومحطات المحولات والتحكمات وتواجد فرق فنية بكل أنحاء الجمهورية لحين انتهاء هذه الأزمة المؤقتة وعودة شبكة الغاز لطبيعتها.
 

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اليوم السابع بلس



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