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دوريات إعلام القاهرة العلمية تحصل على أعلى تصنيف بالأعلى للجامعات للعام الرابع

الخميس، 20 يوليو 2023 03:38 م
دوريات إعلام القاهرة العلمية تحصل على أعلى تصنيف بالأعلى للجامعات للعام الرابع الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة
كتب - محمد صبحى

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أعلنت الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، حصول الدوريات العلمية التي تصدر عن كلية الإعلام على أعلى تصنيف للدوريات المحلية 7 درجات من المجلس الأعلي للجامعات، وذلك العام الرابع على التوالي.
 
وأضافت الدكتورة حنان جنيد فى بيان لها ان ذلك يأتى بدعم من الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة ، موجهة الشكر إلى الكلية والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والفنيين والعاملين القائمين عليها.
 
وعلى جانب آخر، كان عقد قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، اليوم الثلاثاء، مقابلات قبول الطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق بالقسم.
 
وتنقسم المقابلات إلى عدة لجان للبرنامج العربي، حيث تعقد هذه المقابلات داخل مقر الكلية بمكتب رئيس القسم واستديوهات الكلية المختلفة.
 
وأكد الدكتور أشرف جلال رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بالكلية، أن عدد الطلاب المتقدمين للاختبارات تجاوز الـ500 طالب، موضحًا أنه تم تمديد موعد التسجيل للاختبارات للأثنين المقبل الموافق 24/7 بناءًا على رغبة الطلاب.
 
وتأتي المقابلات بحضور عدد كبير من أساتذة الكلية بالإضافة إلي عدد من الخبراء من الخارج، وتشمل اللجان: "الدكتورة مني الحديدي رئيس قسم الإذاعة الأسبق، والدكتورة نسمة البطريق، والدكتور وليد فتح الله، والدكتور هشام مصباح، والدكتورة وسام نصر وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا،  والدكتورة نشوة عقل، والدكتورة شيماء ذو الفقار" الأساتذة بقسم الإذاعة"؛ كما تشمل اللجان عددًا آخر من أعضاء هيئة التدريس.
 
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