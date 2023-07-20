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وزير التموين: الكارت الموحد ليس بديلا للبطاقات التموينية

الخميس، 20 يوليو 2023 02:44 م
وزير التموين: الكارت الموحد ليس بديلا للبطاقات التموينية الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

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كشف الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن التحول الرقمى للدولة حاليا نستطيع أن نضع في كارت واحد كافة الخدمات الحكومية المقدمة من الدولة للمواطن حيث سيتم ربط خدمة التموين بالتامين الصحى وضم الخدمات لكارت التموين ليس يعنى إلغاء البطاقة التموينية، مضيفا أن الكارت الموحد بطاقة بديلة عن مجموعة من البطاقات التى يستخدمها المواطنين.
 
 
وأكد وزير التموين أن الكارت الموحد ليس بديلا عن بطاقة التموين، موضحًا أنه يصلح لصرف مقررات التموين والخبز لمن يرغب في هذا، إضافة إلى خدمات أخرى تقدمها مثل؛ صرف الرواتب والأجور والمعاشات والتأمين الصحي أو استخدامه في المواصلات العامة.
 
 
جاء ذلك مشاركته فى الاجتماع السادس عشر للجمعية العمومية للمنظمة الإفريقية للمترولوجيا AFRIMETS، والذي يستضيف المعهد القومي للمعايرة بوزارة التعليم العالى في إطار دعم أواصر الصداقة والتعاون مع الدول الإفريقية و انطلاقا من دور مصر المحوري وتوجه الدولة نحو تعميق روابط التعاون مع دول القارة على كافة المستويات ومن بينها المجالات العلمية والبحثية.
 
 
وأضاف الوزير أن الكارت الموحد سيكون متعدد الأغراض، ليستخدم فى العديد من الخدمات، مشيرًا إلى أنه سيصدر عن طريق البريد المصرى.
 
 

التموين

الكارت الموحد

خدمات الكارت الموحد

طريقة استخراج الكارت الموحد



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