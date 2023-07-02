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أخبار 24 ساعة.. الصحة: تقديم 56 ألفًا و597 خدمة ضمن المبادرات الرئاسية

الأحد، 02 يوليو 2023 12:04 ص
أخبار 24 ساعة.. الصحة: تقديم 56 ألفًا و597 خدمة ضمن المبادرات الرئاسية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية من بينها:

مستشفيات جامعة القاهرة تستقبل نحو 7 آلاف حالة للفحص والعلاج خلال إجازة العيد
 
الأوقاف تعلن العمل بكامل طاقتها من مقرها بالعاصمة الإدارية عقب عيد الأضحى
 
القومية للأنفاق: لا يوجد أضرار بعمود المونوريل بعد واقعة تعليق اللحوم عليه
 
الصحة: تقديم 56 ألفًا و597 خدمة ضمن المبادرات الرئاسية فى جميع المحافظات
 
وزير الحج: بدء الاستعداد للموسم المقبل ولن تحدد مواقع لدول معينة بالمشاعر
 
الصحة تعلن شروط الالتحاق بالمدارس الثانوية للتمريض.. التقديم الثلاثاء المقبل
 
وزيرة التضامن تعلن عودة أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى القاهرة الإثنين
 
نقيب المعلمين: لم نتلق أى بلاغات بالاعتداء على المشاركين بامتحانات الثانوية
 
المطران منير حنا: حرق القرآن الكريم فى السويد لا يندرج تحت حرية التعبير
 

 


جامعه القاهره

اجازه العيد

الاوقاف

العاصمه الاداريه

عيد الاضحى



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