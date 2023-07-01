المطران منير حنا: حرق القرآن الكريم فى السويد لا يندرج تحت حرية التعبير

كتب: محمد الأحمدى

استنكر المطران منير حنا المطران الشرفى لأساقفة إقليم الإسكندرية بالكنيسة الأسقفية فى مصر واقعة حرق المصحف الشريف فى السويد، مؤكدا أن هذا الفعل لا ينتمى لأى دين.

وكتب المطران منير حنا عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قائلا " حرق القران الكريم فى السويد أمر مؤسف ومحزن للغاية ، لا يهدف إلا لإثارة الغضب والعنف، وهذا العمل المشين لا يندرج تحت مسمى حرية التعبير انما يندرج تحت مسمى نشر الكراهية إن من فعل هذا الفعل حتما لا ينتمى لأى دين يدعو للمحبة واحترام الآخرين".



المطران منير حنا

وفى سياق متصل، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن استنكاره وإدانته لحرق المصحف الشريف في السويد، مُؤكِّدًا ضرورة العمل لمُواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين، لمناقشة الإساءة التي تعرض لها القرآن الكريم من شخص عراقيّ يقيم في مملكة السويد.

وقال وزير الخارجية العراقي - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم السبت "إنَّ هذه الأعمال تثير وتنمي مشاكل متعددة بين دول العالم الإسلاميّ والمجتمعات الأوروبيَّة، التي تقع فيها هذه الأحداث والمواقف، وهذه الأعمال بدورها تغذّي ظاهرة الإسلاموفوبيا والأفكار المتطرفة والإرهابيَّة وتزرع الكراهيَّة والعنف في عموم بلدان العالم".

وشدد حسين على ضرورة العمل دوليًا لمحاربة هذه الأفكار التى تؤدي للإساءة للمقدسات ورموزها وحرق الكتب السماويّة ومنها القرآن الكريم.