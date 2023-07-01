نقيب المعلمين: لم نتلق أى بلاغات بالاعتداء على المشاركين بامتحانات الثانوية

كتبت آية دعبس

قال خلف الزناتى، نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، إن غرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة، لم تتلق منذ بداية الامتحانات أية بلاغات خاصة بواقع اعتداء على المعلمين المشاركين بأعمال الامتحانات، إلا أن الغرفة تلقت العديد من وقوع حالات وفاة أو إصابات، مؤكدا أن النقابة لا تألوا جدا في تقديم كافة سبل الدعم للمعلمين، والمساندة المستمرة، بما يحقق الهدف المرجو فى المنظومة التعليمية، واستقرار الامتحانات .

وأوضح الزناتى، أن غرفة العمليات المركزية على تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية المشكلة بالنقابات الفرعية واللجان النقابية بجميع محافظات الجمهورية، لمتابعة أحوال المعلمين داخل لجان الامتحانات وفي الاستراحات والوقوف على توفير اشتراطات السلامة والأمان لهم طوال فترة الامتحانات لسرعة حل أى مشاكل تواجه المعلمين خلال فترة الامتحانات بشكل خاص، وطوال العام الدراسى بشكل عام.

ووجه نقيب المعلمين، جميع رؤساء النقابات الفرعية ولجانها النقابية، بعمل زيارات ميدانية ومستمرة طوال فترة امتحانات الثانوية العامة ، وترك أرقام للتواصل مع جميع المعلمين المشاركين فى الامتحانات، لتقديم الدعم والمساندة فى أى وقت، والتأكد من توافر كل سبل الراحة لهم فى الاستراحات التى خصصتها وزارة التربية والتعليم ، والتواصل مع كافة الجهات المعنية والتنفيذية بالمحافظات لحل أى مشاكل .

كانت قد أعلنت النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة ، بهدف تقديم الدعم للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات، وحل أى مشاكل تواجههم .