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عميد زراعة عين شمس: إعلان نتائج الامتحانات بعد العيد وخطط لصيانة المدرجات والملاعب

السبت، 01 يوليو 2023 02:27 م
عميد زراعة عين شمس: إعلان نتائج الامتحانات بعد العيد وخطط لصيانة المدرجات والملاعب جامعة عين شمس
كتب محمود راغب

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استعدادات خاصة تتخذها كليات جامعة عين شمس للعام الدراسى الجديد، وذلك بمجرد انتهاء امتحانات نهاية العام، حيث تعكف كل كلية على وضع خططها للعام الجديد وأهم الاستعدادات الخاصة به سواء من برامج جديدة أو أعمال إنشائية تستعد من خلالها الكليات لاستقبال الطلاب لتكون على أتم استعدادا لبدء عام دراسى جديد.
 
كشف الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة، أن الكلية تعمل على مدار 12 شهر ولا يوجد وقت للإجازات، لافتا إلى أنه من المرتقب أن يتم إعلان نتائج الطلاب بعد العيد مباشرة وبعدها يتم فتح باب التظلمات، فضلا الترم الصيفى للطلاب فى أغسطس.
 
وأضاف عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن يتم تجهيز كافة لمعامل وتهيئتها لتكون على أتم استعداد مع العام الدراسى القادم فضلا عن تهيئة المدرجات وتوفير كافة الادوات الورقية التى تحتاجها الكلية ومستلزمات المعامل .
 
 
وأشار أيضا إلى أن من بين التجهيزات صيانة الملاعب والمدرجات لتكون على أتم استعداد ، لافتا إلى أن هناك خط لتطوير كل المدرجات لتكون على أعلى مستوى ومجهزة بكافة الوسائل الاليكترونية، موضحا أن تطوير البنية التحتية تم على أكمل وجه بنسبة 90 % ونتوقع الانتهاء منها بالكامل قبل بداية العام الدراسى القادم.

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كليه العلوم

كليه الاداب

استعدادات العام الدراسى القادم



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