وزير الحج: بدء الاستعداد للموسم المقبل ولن تحدد مواقع لدول معينة بالمشاعر

وأردف: "هنا أؤكد أنه لن يكون هناك مواقع محددة لدول، فالمواقع تحدد على من ينتهي أولاً من جميع التعاقدات ويكون مستعد وجاهز للعام المقبل، والهدف أن نضمن الاستعدادات المبكرة من الجميع حتى نقدم خدمة متميزة وأفضل لضيوف الرحمن، وبعد ذلك يتم البدء بإصدار التأشيرات من تاريخ 20 شعبان 1445 الموافق 1 مارس وإغلاق المسار لإصدار التأشيرات يكون في تاريخ 20 شوال 1445 الموافق 29 أبريل وبمشيئة الله يتم بدء وصول الحجاج إلى المملكة بتاريخ 1 ذو القعدة 1445 الموافق 9 مايو 2024 بمشيئة الل،ه وبهذه التغييرات نأمل أن نسهل عليكم الاستعداد بشكل أفضل، وكذلك ندعم الشركات المقدمة للخدمة ان تكون على أتم الاستعداد، ونعمل إن شاء الله ان نتعلم من بلاغاتكم وملاحظاتكم لتقديم خدمة افضل ونرتقي بالخدمة المقدمة لضيوف الرحمن".