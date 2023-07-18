حصاد الوزارات.. الصحة تكشف الفئات الأكثر عرضة للإصابة بضربات الشمس

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم..
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