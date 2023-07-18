اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 يوليو 2023 05:49 م
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حصاد الوزارات.. الصحة تكشف الفئات الأكثر عرضة للإصابة بضربات الشمس

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. الصحة تكشف الفئات الأكثر عرضة للإصابة بضربات الشمس الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.. 
 
الصحة: تقديم 464 ألف خدمة ضمن المبادرات الرئاسية وجميع التخصصات الطبية
 
خطوات الدخول والخروج من البوابات الإلكترونية بمحطات السكك الحديدية.. إنفوجراف
 
التعليم: دخول الصف السادس الابتدائي ضمن صفوف التطوير العام الدراسى المقبل
 
الصحة تكشف الفئات الأكثر عرضة للإصابة بضربات الشمس
 
غلق محطات القطار الخفيف من الأربعاء للخميس لإجراء اختبارات على أنظمة الحرائق
 
وزير النقل: القطار السريع يحتاج 8 ملايين "فلنكة" يتم إنتاجها محليا
 
الحكومة تفند شائعة عجز الموارد اللازمة لنقل الموظفين للوزارات بالعاصمة الإدارية
 

 


حصاد الوزارات

الصحه

المبادرات الرئاسيه

البوابات الاليكترونيه

التربيه والتعليم

القطار الخفيف

وزير النقل



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