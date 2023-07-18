النقل تنتهى من تطوير برج الإشارات الرئيسى بمحطة التينة بالسكة الحديد.. صور

كتب سيد الخلفاوى

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل دخول برج الإشارات الرئيسى التينة والمنطقة الأوتوماتيكية بين الكاب والتينة بطول 15 كم ودخول 8 موتور تحويله، 26 سيمافور ضوئي، و30 دائرة تراك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خطى بنها / الزقازيق / الإسماعيلية / بورسعيد – الزقازيق / أبو كبير بطول 214كم والجارى تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة سيمنزموبيلتى العالمية بنظام الكترونى حديث (EIS)، والذى يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 (Safety Integrity Level - 4) معدل أمان المستوى الرابع (وهذا أعلي معدل أمان في العالم).

وأضاف وزير النقل أن ذلك يأتى بناءً على توجيهات القيادة السياسية المستمرة للحكومة المصرية ممثلة فى وزارة النقل بضرورة الانتهاء من مشروعات تطوير، وتحديث نظم إشارات السكك الحديدية لزيادة معدلات السلامة والأمان وتحقيق السيطرة الكاملة على حركة مسير القطارات وتقليل الاعتماد على العنصر البشري للحد من الحوادث على خطوط السكة الحديد.

وأوضح وزير النقل أن المشروع يتكون من (21 برجا رئيسيا و19 برجا ثانويا و84 مزلقانا)، مضيفا أن سيمنز موبيلتي شركة رائدة عالميا فى مجال البنية التحتية للسكك الحديدية و شريك وثيق لسكك حديد مصر لأكثر من 60 ستين عاما.

وأشار الوزير إلى أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الميكانيكى القديم) بآخر إلكتروني حديث ، وزيادة عدد الرحلات في اليوم ، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان لافتاً إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأنظمة تحكم وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات ، ونظام يتيح للسائق الإتصال بمراقب التشغيل من أي إشارة في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.



تطوير برج الإشارات الرئيسي بمحطة التينة بالسكة الحديد