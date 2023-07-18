خطوات الدخول والخروج من البوابات الإلكترونية بمحطات السكك الحديدية.. إنفوجراف

كتب سيد الخلفاوى

اعلنت وزارة النقل خطوات الدخول والخروج من البوابات الإلكترونية بمحطات السكك الحديدية، والتى تم تطويرها والتحكم فى دخول الجمهور من خلال بوابات إلكترونية تفتح من خلال كود مطبوع على تذكرة الركوب،، مما يساعد على التحكم والسيطرة على الركوب بدون تذكرة.

من جانبها ناشدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الركاب الاحتفاظ بالتذكرة حتى محطة الوصول حتى يتم السماح لهم بالمرور من خلال البوابات الالكترونية او بعد اطلاع الكمسارية المتواجدة بأبواب المحطات على تذكرة السفر سواء للدخول أو الخروج من المحطات وذلك لحين الانتهاء من تركيب البوابات الالكترونية بباقى المحطات تجنباً لدفع لغرامة وذلك حفاظا على موارد الهيئة .

وفيما يلى طرق استخدام البوابات.

1- الحصول على تذكرة السفر من شباك صرف التذاكر قبل دخول المحطة.

2- وضع التذكرة بالمكان المخصص بالماكينة.

3- لا يسمح إلا بمرور فرد واحد.

4- يوجد مكان مخصص للتذاكر وآخر للكارت.

5- الدخول بعد فتح الأبواب.

6- التوجه إلى الرصيف واستقلال القطار.

7- الاحتفاظ بتذكرة السفر حتى محطة الوصول.

8- تستخدم التذكرة مرة واحدة فقط للدخول والخروج يوم السفر.