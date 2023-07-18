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غلق محطات القطار الخفيف من الأربعاء للخميس لإجراء اختبارات على أنظمة الحرائق

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 12:48 م
غلق محطات القطار الخفيف من الأربعاء للخميس لإجراء اختبارات على أنظمة الحرائق القطار الكهربائي الخفيف LRT
كتب سيد الخلفاوى

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اعلنت الهيئة القومية للأنفاق أنه في إطار إجراءات الحماية المدنية الخاصة بسلامة الركاب تم تحديد يوم الأربعاء الموافق 19/7/2023 موعداً لإجراء الإختبارات الدورية على أنظمة مكافحة الحريق وسحب الدخان بالمحطة التبادلية عدلي منصور وكذلك بمحطة بدر بالقطار الكهربائي الخفيف (LRT ) ( ، حيث سيتم غلق محطات المشروع بالكامل من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية وحتى محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة إعتباراً من الساعة التاسعة مساءً يوم الأربعاء وحتى الساعة الخامسة والنصف صباح يوم الخميس الموافق 30/7/2023 
ونوهت الهيئة ان موعد قيام أخر قطار في هذا اليوم باتجاه العاصمة الإدارية الجديدة هو 7:30 مساءً.
وأن موعد قيام آخر قطار في هذا اليوم باتجاه العبور الجديدة هو 7:45 مساءً.
كما أن موعد قيام أخر قطار في هذا اليوم من محطة الفنون والثقافة أو العبور الجديدة باتجاه محطة عدلي منصور هو 7:35 مساءً.
على أن يعود جدول التشغيل اليومي للقطار الكهربائي الخفيف LRT في موعده المعتاد من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة الحادية عشر مساء وذلك يوم الخميس الموافق20/7/2023 .
واهابت الهيئة بالمواطنين سكان هذه المناطق والركاب مستخدمي القطار بعدم القلق أو الخوف في حالة ظهور دخان أو رائحة حريق في أوقات إجراء الاختبارات بتلك المحطات. 

النقل

القطار الخفيف

قطار العاصمة

محطة عدلى منصور

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