اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 18 يوليو 2023 02:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة تكشف الفئات الأكثر عرضة للإصابة بضربات الشمس

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 01:17 م
الصحة تكشف الفئات الأكثر عرضة للإصابة بضربات الشمس ضربة شمس
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت وزارة الصحة والسكان إن ضربة الشمس يمكن أن تحدث لأى شخص يظل فى طقس شديد الحرارة ورطب لفترة طويلة.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه يجب التفرقه بين الإصابة بالالتهاب السحائى الوبائى والإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحرارى.
 
وأشارت إلى أن حالات الإصابة بالالتهاب السحائى تحدث أكثر خلال فصلى الخريف والشتاء ونادرا حدوث حالات فى فصل الصيف وحالات الالتهاب السحائى الوبائى تحدث بين المخالطين فى مكان واحد مثل داخل أفراد الأسرة الواحدة.
 
 
وكشفت الوزارة عن الحالات الأكثر عرضة للإصابة بضربة الشمس والتى تضمنت:- 
 
- الرضع والأطفال الصغار
- كبار السن ( 65 سنة أو أكثر ) . 
- المرضى المعرضون للتشنجات العصبية.
- المرضى الذين يعانون أمراض مزمنة، خاصة أمراض القلب أو ارتفاع ضغط الدم.

الصحة

ضربة الشمس

الحرارة

الامراض المزمنه



الموضوعات المتعلقة

الصحة: الحالات المصابة بحمى الضنك فى قنا "بسيطة" وتلقت علاجها بالمنزل

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 10:45 ص

للنساء بعد سن الـ50.. نصائح لحماية صحتك من الأمراض اعرفيها

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 10:00 ص

إنجازات لجنة الصحة بالنواب فى دور الانعقاد الثالث.. أحيل إليها 652 طلب إحاطة ناقشت 295 منها.. عقدت 77 اجتماعا بمعدل 247 ساعة عمل.. تلقت 10 مشروعات قوانين أبرزها المسئولية الطبية وتقنين أوضاع مصحات علاج الإدمان

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 09:00 ص

إضرابات قطاع الصحة فى إنجلترا تدخل نفقا مظلما بعد انضمام الاستشاريين.. صحف: مشاركتهم الأولى منذ 50 عاما للضغط على حكومة سوناك لتحسين الأجور ومستمرة حتى أغسطس.. والفوضى تتسبب فى تأجيل 49 ألف علاج يوميا

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 03:00 ص

وزارة الصحة: تقديم 8.7 مليون خدمة طبية مجانية ضمن مبادرة 100 يوم صحة

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 02:00 ص

لماذا يجب على كبار السن ممارسة الرياضة؟ الصحة تجيب

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 02:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة