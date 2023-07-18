مترو الأنفاق ينفى إلغاء خدمة الخط الساخن للخطين الأول والثانى.. صور

كتب سيد الخلفاوى

نفى أحمد عبدالهادي بكير المتحدث الرسمي ومدير عام الإعلام والعلاقات العامة، فى شركة مترو الأنفاق، إلغاء خدمة الخط الساخن برقم 16048 والخاصة بالخط الأول و الثاني للمترو والتى تعمل على مدار ساعات التشغيل، حيث ناشد جمهور الركاب بالتواصل مع المركز الإعلامي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عبر عدة وسائل مختلفة.

● الموقع الإلكتروني للشركة:

https://www.cairometro.gov.eg/ar

● الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك

https://www.facebook.com/CairoMetropage

● خدمة الخط الساخن 16048 ●الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048

● مكاتب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء بعدد من المحطات ( شبرا الخيمة - كلية الزراعة - روض الفرج - الشهداء إتجاه حلوان و إتجاه المرج الجديدة - العتبة - أنور السادات إتجاه حلوان و إتجاه المرج الجديدة - الدقى - الجيزة - المنيب - السيدة زينب - جمال عبدالناصر - الدمرداش - منشية الصدر - المرج الجديدة ) .

وذلك لتلقى كافة الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق و كذلك الشكاوي المتعلقة بكافة الجهات الحكومية وليس مترو الأنفاق فقط .

يأتي ذلك فى إطار حرص وزير النقل على تقديم أفضل الخدمات لجمهور ركاب مترو الأنفاق و توجيهات المهندس على الفضالي العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق.