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مترو الأنفاق ينفى إلغاء خدمة الخط الساخن للخطين الأول والثانى.. صور

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 11:42 ص
مترو الأنفاق ينفى إلغاء خدمة الخط الساخن للخطين الأول والثانى.. صور مترو الانفاق - ارشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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نفى أحمد عبدالهادي بكير المتحدث الرسمي ومدير عام الإعلام والعلاقات العامة، فى شركة مترو الأنفاق، إلغاء خدمة الخط الساخن برقم 16048 والخاصة بالخط الأول و الثاني للمترو والتى تعمل على مدار ساعات التشغيل، حيث ناشد جمهور الركاب بالتواصل مع المركز الإعلامي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عبر عدة وسائل مختلفة.
 
● الموقع الإلكتروني للشركة: 
https://www.cairometro.gov.eg/ar
 
● الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك
https://www.facebook.com/CairoMetropage
 
● خدمة الخط الساخن 16048 ●الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048
 
● مكاتب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء بعدد من المحطات ( شبرا الخيمة - كلية الزراعة - روض الفرج - الشهداء إتجاه حلوان و إتجاه المرج الجديدة - العتبة - أنور السادات إتجاه حلوان و إتجاه المرج الجديدة - الدقى - الجيزة - المنيب - السيدة زينب - جمال عبدالناصر - الدمرداش - منشية الصدر - المرج الجديدة ) .
 
وذلك لتلقى كافة الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق و كذلك الشكاوي المتعلقة بكافة الجهات الحكومية وليس مترو الأنفاق فقط .
 
يأتي ذلك فى إطار حرص وزير النقل على تقديم أفضل الخدمات لجمهور ركاب مترو الأنفاق و توجيهات المهندس على الفضالي العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق. 
 
 
 

 


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مترو الانفاق

الخط الساخن للمترو

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