التعليم: دخول الصف السادس الابتدائي ضمن صفوف التطوير العام الدراسى المقبل

كتب محمود طه حسين

يدخل الصف السادس الابتدائي العام الدراسى المقبل 2023,2024، ضمن سنوات التطوير فى إطار سلسلة تطوير التعليم التى بدأت منذ 2018، وصلت هذا العام إلى الصف الخامس الابتدائى، ويتضمن تطوير الصف السادس الابتدائي حصول التلاميذ على مناهج جديدة تم بنائها وفق معايير دولية تناسب البيئة المصرية، إضافة إلى اعتماد نظم تقييم وامتحانات مختلفة على غرار الصفين الرابع والخامس الابتدائي تشمل أكثر من امتحان خلال الفصل الدراسي الواحد بالإضافة إلى الأنشطة وامتحانات الفصلين الدراسيين.

كان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد أن الدولة المصرية معتمة بالتعليم، وبدأ نظام التعليم الجديد منذ أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى استراتيجية تطوير التعليم وبناء الإنسان منذ 2016، من جامعة القاهرة، موضحا أن تطوير التعليم ارتكز على عدة محاور فى ضوء رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة ورؤية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وحطتها.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فى فيديو: التطوير تم فى بناء المناهج لأن الوزارة ترغب فى طلاب يبحثون عن المعلومة وليس حفظا لها ويهتم بالتعلم المستمر ليكون الطالب قادر على التنافسية لأن الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمى سوف يغير وظائف المستقبل كما أن هناك وظائف سوف تختفى ومن ثم لا بد وأن يكون الطالب قادر على التكيف.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أنه كان لا بد من إعادة النظر في المناهج وتطويرها، ليكون الطالب قادرا على التعلم المستمر، موضحا أن المناهج توازن المناهج العالمية حيث شاركت فيها خبرات دولية وبدأ بناء المناهج الجديدة من رياض الأطفال ووصلت إلى الصف الخامس الابتدائى وأيضا جار تطوير مناهج الصف السادس الابتدائي لأن تطوير المناهج تطوير دولة وليس وزير وكان لا بد من استكمال المنظومة.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، أن الوزارة تعد حاليا الإطار العام لبناء مناهج المرحلة الإعدادية ومن الأشياء المميزة منهج اكتشف يعلم الطالب الاكتشاف والتعلم وحل المشكلات والقيم واحترام الآخر، موضحا أنه بعد تطوير المناهج تم العمل على نظم التقييم حيث تم بناء بنوك الأسئلة لتكون أسئلة امتحانات الطلاب تقيس التفكير وتطبيق نظام الأوبن بوك فى الثانوية العامة حيث يدخل الطالب الامتحان بالكتاب لأن الوزارة لا ترغب فى أن يقوم الطالب بحفظ المعلومات بل تشغيل العقل والتفكير مع وضع بنية تكنولوجية فلدينا 2500 مدرسة مجهزة بالبنية التكنولوجية ووزعنا 3 ملايين و800 جهاز تابلت على طلاب المرحلة الثانوية ويتيح التابلت مصادر تعلم مختلفة وثرية ومصر من الدول القليلة التى استكملت عملية التعلم أثناء جائحة كورونا.