اليوم السابع
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حصاد الوزارات.. وزير التعليم يكشف مراحل بناء المقررات الدراسية

الإثنين، 17 يوليو 2023 05:12 م
حصاد الوزارات.. وزير التعليم يكشف مراحل بناء المقررات الدراسية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.. 
 
وزير التعليم يكشف مراحل بناء المقررات الدراسية ويؤكد: توازن المناهج العالمية
 
الطاقة الذرية تنفذ برنامجا لتدريب 1900 طالب من الجامعات المصرية
 
التنمية المحلية: استرداد 766.5 ألف متر مربع بعد إزالة 3339 مبنى مخالفا
 
الصحة: ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يوميا تحمى من الإصابة بسرطان الثدى
 
النقل: ميناء السخنة سيساهم فى زيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت
 
وزير الزراعة: الإفراج عن 119 ألف طن أعلاف "ذرة وفول صويا" بـ65 مليون دولار
 
التعليم تسمح بفتح فصول تمنح شهادة النيل المصرية الدولية بالمدارس الخاصة.. صور
 

 


حصاد الوزارات

التربيه والتعليم

المقررات الدراسيه

الطاقه الذريه

التنميه المحليه

وزاره الصحه

ميناء السخنه

وزير الزراعه

وزاره العمل



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