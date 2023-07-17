حصاد الوزارات.. وزير التعليم يكشف مراحل بناء المقررات الدراسية

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم..
وزير التعليم يكشف مراحل بناء المقررات الدراسية ويؤكد: توازن المناهج العالمية
الطاقة الذرية تنفذ برنامجا لتدريب 1900 طالب من الجامعات المصرية
التنمية المحلية: استرداد 766.5 ألف متر مربع بعد إزالة 3339 مبنى مخالفا
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النقل: ميناء السخنة سيساهم فى زيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت
وزير الزراعة: الإفراج عن 119 ألف طن أعلاف "ذرة وفول صويا" بـ65 مليون دولار
التعليم تسمح بفتح فصول تمنح شهادة النيل المصرية الدولية بالمدارس الخاصة.. صور
مرصد الكهرباء: 11 ألفا و600 ميجا وات احتياطي بالشبكة اليوم
وزارة العمل: تسليم 35 عقد عمل لذوى الهمم بالإسماعيلية
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