اليوم السابع
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التعليم: عرض طلبات تحويل طلاب الثانوية العامة على اللجنة المركزية بالوزارة

الإثنين، 17 يوليو 2023 04:03 م
التعليم: عرض طلبات تحويل طلاب الثانوية العامة على اللجنة المركزية بالوزارة وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن تحويلات طلاب الصف الثالث الثانوي، للعام الدراسي المقبل 2023/2024، مشددة على جمع كافة التحويلات من المدارس.
 
ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الإدارات التعليمية بجمع  كافة التحويلات الطلاب بالصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2023/2024، لعرضها علي اللجنة المركزية المشكلة بالإدارة العام للتعليم الثانوي بديوان عام الوزارة علي مرحلتين في نهاية شهر يوليو ونهاية أغسطس لبحث التحويلات والبت فيها. 
 
وأكدت وزارة التعليم، أنه بالنسبة لتحويلات طلاب الصف الثالث الثانوي بالمدارس الدولية، يتم الرجوع إلي الإدارات التعليمية والمديريات التعليمية فيها وذلك للاختصاص.
 
 

التربية والتعليم

طلبات تحويل طلاب الثانوية العامة

البت فى طلبات تحويل طلاب الثانوية العامة

اللجنة المركزية لتحويلات طلاب الثانوية العامة



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