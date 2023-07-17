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وزير الزراعة: الإفراج عن 119 ألف طن أعلاف "ذرة وفول صويا" بـ65 مليون دولار

الإثنين، 17 يوليو 2023 11:22 ص
وزير الزراعة: الإفراج عن 119 ألف طن أعلاف "ذرة وفول صويا" بـ65 مليون دولار السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
كتبت ــ أسماء نصار

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أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي.
 
وأضاف أنه خلال الفترة من 7/6/2023 حتى 13/7/2023 تم الإفراج عن 119 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 65 مليون دولار.
 
وأضاف أن الإفراج شمل 70 ألف طن من الذرة بحوالي 25 مليون دولار وحوالي 49 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 37 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 3 ملايين دولار.
 
أوضح القصير، أن إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 13 يوليو 2023) 6.5 مليون طن منها 4.5 مليون طن ذرة، و2 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 3.4 مليار دولار.
 

فول الصويا

الاعلاف

الزراعة

مستلزمات الاعلاف

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