وزير الكهرباء يتفقد سير الأعمال بمحطة الضبعة النووية غداً

كتبت رحمة رمضان

يزور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ويرافقه المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر محطة الضبعة النووية بصحبة الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، غدا الثلاثاء لمتابعة سير الأعمال بالمحطة.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن وزير الكهرباء حريص على متابعة نسب تنفيذ المشروع النووي أولا بأول، موضحا أن البرنامج الزمني للمحطة يسير بانتظام ولم يتوقف ولو لمرة واحدة.

كان الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، أكد أنه من المتوقع أن يتم صب الخرسانة الخاصة بالمفاعل الرابع والأخير بالمحطة النووية بالضبعة خلال شهر نوفمبر المقبل بالتزامن مع الاحتفال بالعيد الوطني للطاقة النووية، موكدا أن الهيئة بالتعاون مع الجانب الروسي تعمل على قدما و ساق للانتهاء من المشروع في موعده المحدد.

وأضاف الوكيل في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن الانتهاء من صب الخرسانات الخاصة بالمفاعلات الأربعة خلال عام من صدور إذن البدء فى الإنشاء من جانب هيئة الرقابة النووية والإشعاعية يعتبر دليل على الثقة العالمية فى الاقتصاد المصري وقوة الإرادة السياسية، لافتا إلى أن الضبعة تعتبر قلب استراتجية التنمية المستدامة فى مصر لما ستحققه من تمكين الشباب والمرأة و تحقيق أمن الطاقة و الاستقرار الاقتصادي والسياسي.

وأوضح الوكيل، أن مصر ممثلة فى هيئة المحطات النووية هى المالك الوحيد والمشغل للمحطة النووية بالضبعة لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات، موكدا أنه لا يوجد أى شروط على مصر من الجانب الروسي ولن نقبل مصر بأى شروط على برنامجها النووي السلمي لتوليد الكهرباء.