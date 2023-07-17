التنمية المحلية: استرداد 766.5 ألف متر مربع بعد إزالة 3339 مبنى مخالفا

كتب على عبد الرحمن

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التى قامت بها المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية الأخرى خلال المرحلة الثالثة والأخيرة من تنفيذ الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة والأراضى الزراعية والتى انطلقت يوم 8 يوليو الجارى وتستمر حتى 28 من نفس الشهر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها وتطبيق القانون، وفى إطار تنفيذ توجيهات اللجنة العليا لاسترداد الأراضى برئاسة اللواء حسن عبد الشافى مستشار رئاسة الجمهورية، لاتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وجهات الدولة المختلفة نجحت خلال الأسبوع الأول من المرحلة الثالثة للموجة الـ 21 فى استرداد 766.5 ألف متر مربع بعد إزالة 3339 مبنى مخالف على أملاك وأراضى الدولة، وإزالة 1314 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية على مساحة 3949 فدانا، بالإضافة إلى إزالة 30 حالة استزراع سمكى بمساحة 405 أفدنة.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن الدولة جادة فى التصدى بكل حسم للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ولا تملك رفاهية وجود تعديات جديدة على أى مساحة من الأراضى الزراعية بالمحافظات فى ظل تداعيات التحديات الاقتصادية الحالية فى العالم، لافتا إلى أن هذا الملف المهم من أساسيات تقييم أداء القيادات المحلية خلال الفترة الحالية ومعدلات الإنجاز فى إزالة التعديات والمخالفات على أملاك وأراضى الدولة ومنع أى تعديات على الأراضى الزراعية وتحقيق المستهدف من الموجة الـ21 وإزالة التعديات والمخالفات على نهر النيل والمجارى المائية والأراضى الزراعية.

وأشاد وزير التنمية المحلية، بالجهود التى قامت بها المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون لتنفيذ الإزلالات المستهدفة فى الموجة الـ 21 وإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة واسترداد حق الشعب، مشيرًا إلى أن وحدات المتغيرات المكانية بالمحافظات بالتنسيق مع باقى الجهات المعنية بهذا الملف تقوم برصد أى تغيير يحدث على الأراضى الزراعية أو البناء المخالف ويجب التحرك السريع لإزالته فى المهد بالتعاون مع الوحدات المحلية ورؤساء المراكز والمدن.

ولفت تقرير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، إلى أن محافظة الشرقية أحتلت المرتبة الأولى فى استرداد أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية خلال الأسبوع الأول من المرحلة الثالثة لموجة الإزالات الـ21، حيث نجحت محافظة الشرقية فى استرداد 377 ألف متر مربع بإجمالى 1863 حالة مبان مخالفة، واسترداد 2403 أفدنة أراضى زراعية بإجمالى 1158 حالة، ثم تأتى محافظة كفر الشيخ فى المرتبة الثانية حيث نجحت فى استرداد 107.2 ألف متر مربع بإجمالى 55 حالة مبان مخالفة، ويليها محافظة الجيزة والتى استردت 82.8 ألف متر مربع بإجمالى 125 حالة مبان مخالفة، وفى الفيوم نجحت جهود المحافظة فى إزالة 45 حالة مبانى مخالفة على مساحة 22.8 ألف متر من أملاك الدولة، واسترداد 110 أفدنة أراضى زراعية بإجمالى 26 حالة.

ووجه اللواء هشام آمنة باستمرار جهود المحافظات فى مواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى المهد والتصدى بحسم لأى محاولات من المواطنين بالبناء المخالف أو التعديات على الأراضى الزراعية خاصة خلال أيام العطلات والإجازات الرسمية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وشدد على أنه لا تسامح مع أى تقصير أو تخاذل من قيادات الإدارة المحلية فى التعامل مع هذا الملف المهم للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع تبوير أى أراضى بالبناء المخالف عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المقصرين.

وأكد وزير التنمية المحلية على وجود متابعة مستمرة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لهذا الملف الهام، وتنسيق مع لجنة استرداد أراضى الدولة وباقى الوزارات المعنية لإزالة أية تعديات يتم رصدها فى المهد، والتصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أرض المحافظات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وعدم السماح بأى مخالفات جديدة وتذليل أى معوقات تعترض تنفيذ الإزلالات.

وطالب اللواء هشام آمنة، القيادات المحلية بالمحافظات بالمرور اليومى على القرى والمدن والمراكز والتنسيق مع مسئولى الزراعة وحماية الأراضى لرصد أى محاولات للتعدى ومنعه فى المهد، موجهًا قيادات الوزارة ومسئولى غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالاستمرار فى متابعة جهود تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ 21 لاستكمال تلك الأعمال بالتنسيق مع غرف العمليات المصغرة التى تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم فى عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة.