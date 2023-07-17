الطاقة الذرية تنفذ برنامجا لتدريب 1900 طالب من الجامعات المصرية

وأكد الدكتور عمرو الحاج أن التدريب أنطلق فى جميع مراكز الهيئة دفعة واحدة حيث أستقبلت مراكز الهيئة المجموعة الأولى من الطلبة وعددهم 450 طالب من جامعات عين شمس، القاهرة، حلوان، بنها، الأزهر، بنى سويف، المنصورة، جنوب الوادي، قناة السويس والذى تم توزيعهم على جميع مراكز الهيئة والمشروعات الكبرى بأنشاص ومدينة نصر.

و أستقبل مركز البحوث النووية بأنشاص عدد 160 طالباً وتم استعراض نشأة مركز البحوث النووية بأنشاص أقدم مراكز الهيئة والذى تغطى أنشطته البحوث النووية الأساسية فى فروع الفيزياء النظرية والتجريبية، وتصميم وتشغيل المعجلات الأيونية، بحوث وتطبيقات الليزر والبلازما، بحوث تطوير الإلكترونيات، مجال هندسة المفاعلات، علوم وهندسة المواد ومواد المفاعلات، تطبيقات النظائر المشعة فى الطب والصناعة والزراعة، الكيمياء الإشعاعية، بحوث واستصلاح الأراضي.

كما أستقبل مركز المعامل الحارة بأنشاص 100 طالباً وام عرض نشأة المعمل الحار وأنشطته التى تشمل مجالات معالجة النفايات المشعة بجميع أشكالها، وكذلك تطوير وإنتاج النظائر المشعة لكافة الإستخدامات الطبية والصناعية والزراعية وغيرها. هذا بالإضافة إلى إنتاج المركبات الصيدلانية المرقمة واسعة الإستخدام فى التشخيص الطبى.

كمأ أستقبل مشروع السيكلترون بأنشاص عدد 50 طالباً و تم عرض إنشاء مشروع السيكلترون والتاندوم، وأن معجل السيكلترون يمثل قفزة هامة فى نقل التكنولوجيا النووية فى مجال المعجلات النووية كما أفاد بأن مجمع المعجلات بأنشاص يشمل أيضاً معجل التاندوم وهو يعمل على تعجيل كل من الجسيمات الخفيفة والأيونات الثقيلة وهو يستخدم فى المجالات الصناعية والطبية.

كما أستقبل مجمع مفاعل مصر البحثى الثانى بأنشاص عدد 15 طالب و تم عرض نشأة مشروع المفاعل وأنشطته فى مجالات البحوث النووية وإنتاج النظائر المشعة الطبية لأغراض الفحص والعلاج، كما أستقبل المركز القومى لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع عدد 85 طالباً، فيما أستقبل مركز بحوث الأمان النووى والإشعاعى بمدينة نصر عدد 40 طالباً.

وتستضيف الهيئة الطلاب فى الفترة من 16 يوليو حتى 16 سبتمبر 2023، حيث تم تقسيم الطلاب لأربعة مجموعات طبقاً للتخصصات وتتوزع هذه المجموعات على مراكز الهيئة المختلفة طبقاً لتخصصات الطلبة والتى تشمل الهندسة، الزراعة، الصيدلة، العلوم كما يشمل كل برنامج تدريبى جزئين نظرى وعملى كذلك زيارات لمنشآت الهيئة ذات الصلة بكل تخصص.