الرئيسية أخبار عاجلة حصاد الوزارات.. التعليم: تدقيق بيانات الطلاب وإجاباتهم أثناء التصحيح السبت، 15 يوليو 2023 05:01 م وزارة التربية والتعليم إعداد سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.. انطلاق أعمال تصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية اليوم فتح التسجيل الإلكتروني لأداء اختبار القدرات بجامعة الأزهر تنسيق الجامعات 2023.. رابط موقع التنسيق الإلكترونى للتسجيل باختبارات القدرات تنسيق الجامعات 2023.. خطوة بخطوة كيف تسجل لحجز اختبارات القدرات بموقع التنسيق التعليم: تدقيق بيانات الطلاب غير المكتملة وإجاباتهم أثناء التصحيح بالكنترولات تنسيق الجامعات 2023.. كيف يعرف الطالب موعد ومكان إجراء اختبار القدرات؟ تنسيق الجامعات 2023.. 5 آلاف طالب يسجلون في اختبارات القدرات بموقع التنسيق تنسيق الجامعات 2023 .. قوائم الجامعات والكليات والمعاهد المعتمدة بمصر خليك واعى.. لا صحة لتجريف الأشجار النادرة بحديقة الحيوان أثناء تطويرها ابعدوا عن الشمس.. الأرصاد تحذر: أجواء شديدة الحرارة والقاهرة تقارب 40 درجة تنسيق الجامعات 2023.. الطلاب المسموح لهم بالتقدم لاختبارت القدرات في هذه المرحلة طقس غد.. ارتفاع آخر بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 38 درجة وأسوان 44 "التعليم" تعلن إتاحة التقدم للالتحاق بمدرسة الضبعة للطاقة النووية فى مطروح الصحة: قافلة شمال سيناء تستقبل 2516 مواطنا وتجري 116 عملية × 3 أيام اخبار مصر اخبار مصر اليوم اخبار مصرية اهم الاخبار الموضوعات المتعلقة حصاد الوزرات.. اتحاد العمال يدين العدوان الإسرائيلى على مدينة جنين الجمعة، 07 يوليو 2023 04:47 م حصاد الوزرات.. حجاج جمعيات البحيرة والإسكندرية والجيزة يصلون اليوم من الأراضى المقدسة الخميس، 06 يوليو 2023 05:21 م حصاد الوزرات.. التعليم تحدد فئات المعفيين من المصروفات الدراسية للعام المقبل الجمعة، 23 يونيو 2023 05:00 م حصاد الوزرات.. الصحة تكشف نصائح هامة للحماية من مضاعفات ارتفاع درجة الحرارة الخميس، 22 يونيو 2023 05:00 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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