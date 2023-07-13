اليوم السابع
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الخميس، 13 يوليو 2023 12:34 م
أكرم القصاص
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باختصار..أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الظهيرة..دعاوى قضائية ضد "تويتر" بـ500 مليون دولار تعويضات.. طرد بريدى يحمل "إصبعا مقطوعا" يصل مقر إقامة ماكرون.. إدانة أممية للإخلاء القسرى لعائلات فلسطينية من القدس

الخميس، 13 يوليو 2023 12:00 م
باختصار..أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الظهيرة..دعاوى قضائية ضد "تويتر" بـ500 مليون دولار تعويضات.. طرد بريدى يحمل "إصبعا مقطوعا" يصل مقر إقامة ماكرون.. إدانة أممية للإخلاء القسرى لعائلات فلسطينية من القدس
إعداد شيماء بهجت

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دعاوى قضائية ضد "تويتر" بـ500 مليون دولار تعويضات لتسريح العمال

رفع عدد من الموظفين الذين تم تسريحهم بعد استحواذ إيلون ماسك على "تويتر"، دعوى قضائية ضد الشركة بزعم رفضها دفع ما لا يقل عن 500 مليون دولار من تعويضات نهاية الخدمة.

تويتر

روسيا: العمل جار للانتقال إلى العملات الوطنية فى التسويات مع أفريقيا

قال رئيس أمانة منتدى الشراكة الروسية الأفريقية بالخارجية الروسية أوليج أوزيروف، إن العمل يجرى حاليًا للانتقال إلى العملات الوطنية فى التسويات مع دول أفريقيا.

المركزى الروسى ـ صورة أرشيفية

صحيفة: طرد بريدى يحمل "إصبعا مقطوعا" يصل مقر إقامة ماكرون فى الإليزيه

نقلت صحيفة "Valeurs actuelles" الفرنسية عن مصدر أمنى قوله إنه تم إرسال إصبع مقطوع بالبريد إلى قصر الإليزيه المقر الرسمى للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.

ماكرون

إيداع مذيع "بي بي سي" المتورط بفضائح جنسية المستشفى بسبب "مشاكل عقلية"

قالت هيئة الإذاعة البريطانية إن المذيع المعروف هيو ادواردز المتورط في فضيحة جنسية مع قاصر في المستشفى يعاني من "مشاكل عقلية خطيرة" ، كما تقول زوجته.

مذيع بريطانى

أطباء إنجلترا يبدأون إضرابا 5 أيام احتجاجا على الأجور

تستمر موجة الإضرابات في بريطانيا التي بدأت العام الماضي حيث يبدأ الأطباء المبتدئون في إنجلترا اليوم أطول إضراب لهم حتى الآن ، احتجاجًا على الأجور، وقالوا إن رفض الحكومة التحدث قبل الإضراب الذي يستمر خمسة أيام "محير" و "محبط".

ريشى سوناك

إدانة أممية للإخلاء القسرى لعائلات فلسطينية من القدس الشرقية

أدان خبراء الأمم المتحدة المختصون في مجال حقوق الإنسان، عمليات الإخلاء القسري والتهجير لعائلات فلسطينية من القدس الشرقية، وحذروا من أن هذه الخطوة قد ترقى إلى "مستوى جريمة حرب" تتمثل في الترحيل القسري، وشددوا على ضرورة التراجع عنها فورا.

قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية

وزير الإعلام اليمنى يحمل جماعة الحوثى مسئولية تدهور سعر صرف العملة الوطنية

حمل وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمنى، معمر الإريانى، جماعة الحوثى المسئولية الكاملة عن تدهور سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.

معمر الإريانى

المستشار الإعلامى لرئاسة مجلس النواب الليبى ينفى استقالة عقيلة صالح

نفى المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبى فتحى المريمى ما تردد من أنباء حول استقالة رئيس المجلس عقيلة صالح.
عقيلة صالح
 

السعودية ترحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان مشروع قرار مكافحة الكراهية الدينية
رحبت المملكة العربية السعودية باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع قرار "مكافحة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف".

مجلس حقوق الإنسان ـ صورة أرشيفية

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الخميس، ساحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

اقتحام المسجد الأقصى ـ صورة أرشيفية

العالم هذا الصباح.. بايدن ما زال يدرس تزويد كييف بالصواريخ بعيدة المدى.. ماكرون: الوقت الآن فى صالح أوكرانيا.. أمريكا: روسيا تستخدم ذخائر عنقودية منذ بداية الحرب.. زيلينسكى يشكر بايدن بسبب القنابل العنقودية

فتنة القنابل العنقودية تتواصل.. ترامب: بايدن يدفعنا إلى الحرب العالمية الثالثة بإرسالها إلى الأوكرانيين.. العراق شهد استخدام "سلاح القتل العشوائى".. وتقرير: 40% منها لم ينفجر فى الصراعات الأخيرة

 


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