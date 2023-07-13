باختصار..أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الظهيرة..دعاوى قضائية ضد "تويتر" بـ500 مليون دولار تعويضات.. طرد بريدى يحمل "إصبعا مقطوعا" يصل مقر إقامة ماكرون.. إدانة أممية للإخلاء القسرى لعائلات فلسطينية من القدس

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دعاوى قضائية ضد "تويتر" بـ500 مليون دولار تعويضات لتسريح العمال
رفع عدد من الموظفين الذين تم تسريحهم بعد استحواذ إيلون ماسك على "تويتر"، دعوى قضائية ضد الشركة بزعم رفضها دفع ما لا يقل عن 500 مليون دولار من تعويضات نهاية الخدمة.
تويتر
روسيا: العمل جار للانتقال إلى العملات الوطنية فى التسويات مع أفريقيا
المركزى الروسى ـ صورة أرشيفية
صحيفة: طرد بريدى يحمل "إصبعا مقطوعا" يصل مقر إقامة ماكرون فى الإليزيه
ماكرون
إيداع مذيع "بي بي سي" المتورط بفضائح جنسية المستشفى بسبب "مشاكل عقلية"
مذيع بريطانى
أطباء إنجلترا يبدأون إضرابا 5 أيام احتجاجا على الأجور
ريشى سوناك
إدانة أممية للإخلاء القسرى لعائلات فلسطينية من القدس الشرقية
قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
وزير الإعلام اليمنى يحمل جماعة الحوثى مسئولية تدهور سعر صرف العملة الوطنية
معمر الإريانى
المستشار الإعلامى لرئاسة مجلس النواب الليبى ينفى استقالة عقيلة صالح
السعودية ترحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان مشروع قرار مكافحة الكراهية الدينية
مجلس حقوق الإنسان ـ صورة أرشيفية
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى
اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الخميس، ساحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.
اقتحام المسجد الأقصى ـ صورة أرشيفية
العالم هذا الصباح.. بايدن ما زال يدرس تزويد كييف بالصواريخ بعيدة المدى.. ماكرون: الوقت الآن فى صالح أوكرانيا.. أمريكا: روسيا تستخدم ذخائر عنقودية منذ بداية الحرب.. زيلينسكى يشكر بايدن بسبب القنابل العنقودية
فتنة القنابل العنقودية تتواصل.. ترامب: بايدن يدفعنا إلى الحرب العالمية الثالثة بإرسالها إلى الأوكرانيين.. العراق شهد استخدام "سلاح القتل العشوائى".. وتقرير: 40% منها لم ينفجر فى الصراعات الأخيرة
روسيا تحقق تقدما فى معارك الاقتصاد.. "كييف" تتهم موسكو بمصادرة 300 شركة أوكرانية.. وول ستريت: الزراعة والذخائر أبرز الأنشطة المستهدفة.. الحكومة الروسية تتوقع 2% معدل نمو.. وخبراء: الهند والصين كلمة السر
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