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شبكة BBC توقف مقدم البرامج هوو إدواردز بسبب اتهامات جنسية مع قاصر

الأربعاء، 12 يوليو 2023 08:42 م
شبكة BBC توقف مقدم البرامج هوو إدواردز بسبب اتهامات جنسية مع قاصر هو إدواردز
كتب محمد جمال

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أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية BBC إيقاف مقدم البرامج هوو إدواردز، بسبب تورطه فى دفع أموال لشخص قاصر "لم تحدد هويته/هويتها" مقابل الحصول على صور جنسية، حسبما ذكرت شبكة بى بى سى.

وأكد المدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية تيم ديفى، فى رسالة بالبريد الإلكترونى إلى الموظفين، أنه تم إيقاف مقدم البرنامج.

وقالت المؤسسة فى بيان لها إنها تعمل بأسرع ما يمكن "لإثبات الحقائق من أجل إبلاغ الخطوات التالية المناسبة بشكل صحيح".

جاء هذا بعد أن أجرت وزيرة الثقافة البريطانية لوسى فريزر، محادثات عاجلة مع تيم ديفي، حول الاتهامات.

وأكد ديفى للوزيرة على أن الهيئة تحقق فى هذه المزاعم "بسرعة ودقة".

تشمل الاتهامات، التى كشفت عنها لأول مرة صحيفة "صن" البريطانية، أن عائلة الشخص القاصر تقدمت بشكوى حول ممارسات المذيع إلى بى بى سى فى مايو الماضي.

وأكدت بى بى سى أن المذيع لن يظهر على الهواء مرة أخرى فى المستقبل القريب، وأنها علمت بالشكوى فى مايو.

وعلقت الوزيرة فريزر فى تغريدة على تويتر: "بالنظر إلى طبيعة الادعاءات، من المهم منح بى بى سى المساحة الكافية لإجراء تحقيقها، وإثبات الحقائق واتخاذ الإجراءات المناسبة"، مضيفة أنها ستبقى على "إطلاع دائم (بالتطورات)".

وقالت والدة الطفل/الطفلة لصحيفة صن الأحد الماضى، إنه عمره/عمرها كان 17 عاما عند بدء الحصول على الأموال من المذيع، و"استخدم المال عادةً لشراء مخدر الكوكايين".

وأضافت أنه لو استمر وصول هذه الأموال فإن الطفل/الطفلة، الذى بلغ/بلغت من العمر الآن 20 عاما، كان "سينتهى به المطاف ميتا". بحسب الصحيفة فقد بلغ إجمالى ما دُفع مع أموال 35 ألف جنيه إسترليني.

كما قالت الأم أن صورة المذيع وهو يرتدى ملابسه الداخلية، التى نشرتها صحيفة صن السبت الماضى، تم التقاطها من مكالمة فيديو مع الطفل/الطفلة.


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