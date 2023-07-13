أطباء إنجلترا يبدأون إضرابا 5 أيام احتجاجا على الأجور

كتبت: نهال أبو السعود

تستمر موجة الإضرابات في بريطانيا التي بدأت العام الماضي حيث يبدأ الأطباء المبتدئون في إنجلترا اليوم أطول إضراب لهم حتى الآن ، احتجاجًا على الأجور، وقالوا إن رفض الحكومة التحدث قبل الإضراب الذي يستمر خمسة أيام "محير" و "محبط".

وقال وزير الصحة البريطاني ستيف باركلي إن 35% من مطالب الأطباء "غير معقولة" وأن الإضراب سيعرض سلامة المرضى للخطر.

وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية بدأ الإضراب الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي اليوم الخميس 13 يوليو وينتهي الساعة 7 صباحا يوم الثلاثاء 18 يوليو.

في حديثه إلى بي بي سي ، قال السير جوليان هارتلي ، مسئول بهيئة الصحة الوطنية ، إن "الفترة المستمرة للإضراب الصناعي ضارة حقًا بهيئة الخدمات الصحية الوطنية من حيث المرضى أولاً وقبل كل شيء".

وتابع: "آخر إضراب للأطباء المبتدئين كلفنا من حيث التكلفة المباشرة حوالي 100 مليون جنيه إسترليني ، وبعد ذلك بالطبع هناك تأثير على التقدم نحو تخفيض قائمة الانتظار ، لذلك هذا أمر صعب وصعب حقًا ، ونحتاج إلى حل عاجل ".

تم بالفعل إلغاء أو تأجيل أكثر من 600 ألف موعد للمرضي في إنجلترا بسبب إضرابات الأطباء والممرضات والعاملين في مجال الرعاية الصحية في الأشهر الأخيرة

يقول الأطباء المبتدئون إن الزيادات في الأجور التي تلقوها على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية كانت أقل من التضخم ، وهناك حاجة الآن إلى زيادة الأجور بنسبة 35% لتعويض ذلك.

وقالت نقابة نقابة الأطباء البريطانية (BMA) ، التي تمثل الأطباء ، إن عرض الحكومة بزيادة الأجور بنسبة 5% ليس ذا مصداقية وأيد حوالي 86% من أعضاء الجمعية الطبية البريطانية الإضراب الأخير ، وهو الإضراب الرابع للأطباء المبتدئين في إنجلترا منذ بدء الخلاف حول الأجور.

وسيضرب المزيد من كبار الأطباء - الاستشاريين - الذين يأتون لتقديم الرعاية الطارئة خلال هذا الإضراب ، يوم الخميس 20 والجمعة 21 يوليو .