اليوم السابع
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أكرم القصاص
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صحيفة: طرد بريدى يحمل "إصبعا مقطوعا" يصل مقر إقامة ماكرون فى الإليزيه

الخميس، 13 يوليو 2023 10:17 ص
صحيفة: طرد بريدى يحمل "إصبعا مقطوعا" يصل مقر إقامة ماكرون فى الإليزيه ماكرون
وكالات الأنباء

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نقلت صحيفة "Valeurs actuelles" الفرنسية عن مصدر أمنى قوله إنه تم إرسال إصبع مقطوع بالبريد إلى قصر الإليزيه المقر الرسمى للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.

ولفت المصدر، إلى أن دائرة المراسلات بقصر الإليزيه استلمت "الطرد" في الفترة ما بين 9 و 10 يوليو، قبيل أيام من احتفال فرنسا بالعيد الوطني أو يوم "الباستيل" في 14 يوليو.

ونقلت الصحيفة عن المصدر أيضا أن "الطرد لم يحمل أي رسالة مكتوبة"، مشيرا إلى أنه "تم وضع الإصبع في الثلاجة في مقر الرئاسة إلى حين تسلمته الشرطة خلال الليل".

وأكد المصدر أنه "تم التعرف على الشخص صاحب الإصبع المبتور، مشيرا إلى أن هذا الأمر "أدى على الفور إلى اتخاذ الإجراء المناسب لحالات الشدة، بحيث يمكن رعاية الفرد المعني من قبل الدوائر المختصة وإخضاعه للمتابعة الطبية المناسبة".

وقد رفض قصر الإليزيه، التعليق على الحادثة.

 


فرنسا

ماكرون

مقر اقامه ماكرون

اصبع مقطوع

اصبع مقطوع بمقر ماكرون

قصر الاليزيه



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