وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، أن كورتني ماكميليان التي أشرفت على برامج مزايا الموظفين في تويتر قبل تسريحها في يناير، أقامت الدعوى الجماعية في محكمة سان فرانسيسكو الفيدرالية.

وأضافت القناة أن ماكميليان تدعي أنه بموجب خطة إنهاء الخدمة التي أقرتها "تويتر" في عام 2019، وُعد معظم العمال بشهرين من أجرهم الأساسي، بالإضافة إلى أجر أسبوع واحد لكل سنة كاملة من الخدمة إذا تم تسريحهم.

وأشارت إلى أنه جاء في الدعوى أن كبار الموظفين المسرحين مثل ماكميليان يستحقون ستة أشهر من الأجر الأساسي، لكن (تويتر) لم تمنحهم سوى شهر واحد على الأكثر من تعويضات نهاية الخدمة، ولم يتوصل الكثيرون منهم لأي تعويضات أخرى.

يشار إلى أن شركة "تويتر" الأمريكية، استغنت عن أكثر من نصف قوتها العاملة كإجراء لخفض التكاليف، بعد أن استحوذ ماسك على الشركة، في أكتوبر الماضي.. وتتهم الدعوى كلا من "تويتر" وماسك بانتهاك قانون اتحادي ينظم خطط مزايا الموظفين.

وسبق أن رفعت دعوى قضائية ضد "تويتر"، بسبب إخفاقها المزعوم في دفع تعويضات فصل الموظفين، وهي الادعاءات التي ترفضها الشركة.. كما تواجه الشركة أيضا سلسلة من الدعاوى القضائية الأخرى الناجمة عن عمليات التسريح التي بدأت العام الماضي، بما في ذلك مزاعم بأنها استهدفت النساء والعاملين في وضعية إعاقة، ونفت (تويتر) ارتكاب أي مخالفات.



