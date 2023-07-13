إيداع مذيع "بي بي سي" المتورط بفضائح جنسية المستشفى بسبب "مشاكل عقلية"

كتبت: نهال أبو السعود

قالت هيئة الإذاعة البريطانية إن المذيع المعروف هيو ادواردز المتورط في فضيحة جنسية مع قاصر في المستشفى يعاني من "مشاكل عقلية خطيرة" ، كما تقول زوجته.

وقالت زوجته فيكي فليند إنها تصدر بيانًا نيابة عنه بعد أيام من التكهنات "بدافع القلق على سلامته العقلية وحماية أطفالنا".

ووجدت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" البريطانية العامة نفسها فى أزمة منذ نشرت صحيفة "ذى صن" الجمعة مقالا ذكرت فيه أن مقدم برامج معروفا فيها لم تورد اسمه دفع أموالا لقاصر لم يعرف إن كان ذكرا أو أنثى ليرسل إليه صورا ذات طابع إباحى.

وتصدر ما كشفته "ذى صن" أخبار الصحف ووسائل الإعلام البريطانية خلال نهاية الأسبوع الماضى وأجرت هيئة "بى بى سي" لقاء مع شرطة لندن الاثنين بهذا الشأن.

وكانت "بى بى سى" علّقت الأحد عمل إدواردز (61 عاما) الذى يعد من أبرز صحفى "بى بى سى" وكان من أعلن للعالم وفاة الملكة إليزابيث الثانية فى سبتمبر الماضى.

من جهتها، قالت شرطة لندن، إن أى جرم جنائى لم يرتكب على ما يبدو فى سياق هذه القضية.

وأوضحت فى بيان "فى سبيل التوصل إلى هذا القرار، تحدثت الشرطة إلى عدد من الأطراف، من بينهم بى بى سى ومقدّم الشكوى وعائلته. لن تتّخذ الشرطة أى إجراء آخر".