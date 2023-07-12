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أخبار × 24 ساعة.. الحكومة توافق على 7 قرارات خلال اجتماعها الأسبوعى

الأربعاء، 12 يوليو 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. الحكومة توافق على 7 قرارات خلال اجتماعها الأسبوعى اجتماع الحكومة
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
 
وزيرة الثقافة بمهرجان العلمين: الثقافة كلمة السر فى بناء الجمهورة الجديدة.. صور
 
وزيرة التخطيط :طرح 4 محطات تحليه مياه الربع الأخير من العام الجارى
 
وزيرة التخطيط: مشروع حياة كريمة الأكبر تنمويا على مستوى العالم وله أهمية قصوى
 
وزيرة التخطيط: 3 شركات تقدمت للاستحواذ على "وطنية" بالبورصة والترسية فى أكتوبر
 
وزيرة الهجرة تستعرض محاور النسخة الرابعة من "مؤتمر المصريين فى الخارج"
 
الحكومة توافق على 7 قرارات خلال اجتماعها الأسبوعى اليوم.. التفاصيل
 
محافظ الجيزة يعتمد حركة تنقلات نواب رؤساء المراكز والمدن
 
وزير الصحة: القيادة السياسية حريصة على تحقيق العدالة والمساواة بين الجميع
 
التعليم تعلن عن فتح باب التقديم للمشاركة فى جائزة مصر للتميز الحكومي العربى
 

 


اخبار 24 ساعه

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