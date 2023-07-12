أخبار × 24 ساعة.. الحكومة توافق على 7 قرارات خلال اجتماعها الأسبوعى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وزيرة الثقافة بمهرجان العلمين: الثقافة كلمة السر فى بناء الجمهورة الجديدة.. صور
وزيرة التخطيط :طرح 4 محطات تحليه مياه الربع الأخير من العام الجارى
وزيرة التخطيط: مشروع حياة كريمة الأكبر تنمويا على مستوى العالم وله أهمية قصوى
وزيرة التخطيط: 3 شركات تقدمت للاستحواذ على "وطنية" بالبورصة والترسية فى أكتوبر
وزيرة الهجرة تستعرض محاور النسخة الرابعة من "مؤتمر المصريين فى الخارج"
الحكومة توافق على 7 قرارات خلال اجتماعها الأسبوعى اليوم.. التفاصيل
محافظ الجيزة يعتمد حركة تنقلات نواب رؤساء المراكز والمدن
وزير الصحة: القيادة السياسية حريصة على تحقيق العدالة والمساواة بين الجميع
التعليم تعلن عن فتح باب التقديم للمشاركة فى جائزة مصر للتميز الحكومي العربى
وزير الصحة يوجه بتشكيل فرق متابعة وتقييم للمرور الميدانى على المستشفيات
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