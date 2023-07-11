اليوم السابع
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محافظ الجيزة يعتمد حركة تنقلات نواب رؤساء المراكز والمدن

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 08:41 م
محافظ الجيزة يعتمد حركة تنقلات نواب رؤساء المراكز والمدن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتبت - مرام محمد

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اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حركة تنقلات لنواب رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة، وذلك لضخ دماء جديدة بالوحدات المحلية وتصعيد القيادات المتميزة، لتولى المسئولية لضبط منظومة العمل المحلي وتطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

وأكدت المحافظة أنه سيتم عمل تقييم دوري لأداء القيادات التى تم تكليفها للتأكد من قيامهم بالأعمال المنوطة لهم على أكمل وجه وإحداث إضافة ميدانية يلمسها المواطنون.

 

يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أصدر مؤخرا قرار رقم 766 لسنة 2023م والخاص بإنشاء حي جديد باسم (حى المنيرة الغربية)، فصلاً عن حى شمال الجيزة ويكون نطاقه الحدود الإدارية لقسم شرطة المنيرة الغربية، وتعديل اسم حى شمال الجيزة ليصبح (حي إمبابة) ويكون نطاقه الحدود الإدارية لقسم شرطة إمبابة.


محافظ الجيزة

الجيزة

محافظ الجيزة يعتمد حركة لنواب رؤساء المراكز



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