اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 يوليو 2023 03:56 م
أكرم القصاص
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"النقل" تنفذ 934 "كوبرى ونفق" من إجمالى 1000 مخطط تنفيذها.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 02:26 م
"النقل" تنفذ 934 "كوبرى ونفق" من إجمالى 1000 مخطط تنفيذها.. اعرف التفاصيل إحدى مشروعات الكبارى
كتب سيد الخلفاوى

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يهدف إنشاء الكباري العلوية والأنفاق إلى حل الاختناقات المرورية ومنع الحوادث وزيادة معدلات السلامة والأمان من خلال إلغاء التقاطعات السطحية علي الطرق، وإلغاء تقاطعات الطرق مع خطوط السكك الحديدية بإنشاء الكباري أعلي المزلقانات وإنشاء كباري علوية للسيارات أعلى الرياحات بديلاً للمعديات.
 
وتم التخطيط لإنشاء 1000 كوبري / نفق ليصبح الإجمالي 2500 كوبري / نفنف، وتم إنجاز 934 كوبري / نفق وآخرها كوبري أجهور وعرب الرمل وكوبري كفر الدوار علي الطريق الزراعي.
 
وفي إطار اهتمام الدولة بتطوير ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات وعدم الاقتصار علي شبكة الطرق الحرة والسريعة والرئيسية بهدف تحسين مستوي جودة الطرق الداخلية وتسهيل حركة تنقل المواطنين، حيث تم التخطيط لرفع كفاءة 125 ألف كم علي مستوي الجمهورية وتم إنجاز 36 ألف كم منها.
 
في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير ورفع كفاءة الطرق التي تخدم المراكز والقري المدرجة بمبادرة حياة كريمة بعدد 52 مركز في نطاق 20 محافظة لتقديم خدمات متميزة لتحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري كأحد أهم أهداف المبادرة، حيث تم التخطيط لتطوير ورفع كفاءة طرق بإجمالي أطوال 2900 كم وتم انجاز 330 كم منها 210 كم في الصعيد و120 كم في الدلتا .
 

الطرق

النقل

وزارة النقل

تطوير الطرق

الكباري

الانفاق



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