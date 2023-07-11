وزيرة التخطيط: مشروع حياة كريمة الأكبر تنمويا على مستوى العالم وله أهمية قصوى

كتبت هند مختار

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن المستثمر المصرى هو أحسن سفير للتعبير عن اقتصاد بلده، وهناك مزيد من الشركات المصرية ضمن برنامج الطروحات.

وأوضحت أن مشروع حياة كريمة الأكبر تنمويًا على مستوى العالم وله أهمية قصوى، مشيرة أن كل جنيه يستثمره الصندوق السيادي يأتي بمضاعف 4.5 جنيه.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الطروحات برنامج مصرى خالص، وتركيز الدولة المصرية على تشجيع القطاع الخاص، موضحا أن البرنامج غير مربوط بصندوق النقد الدولي أو أي توجهات أخرى.

وأشار إلى أن الدولة تجهز طروحات جديدة للفترة المقبلة بعد نجاح الدولة فى طرح عدد كبير من الشركات التى كان قد تم الإعلان عنها وتخارجت الدولة بقيمة 1.9 مليار دولار.

وأوضح أن الدولة المصرية تستهدف خلال الثلاث السنوات المقبلة زيادة الصادرات السلعية 20% وإيرادات السياحة 20%، وتحويلات المصريين فى الخارج تزيد 10 % سنوية.

وأشار إلي أن الدولة تعمل على زيادة حصيلة الإيرادات الدولارية، وحققنا عقود مع القطاع الخاص ضمن برنامج الطروحات بـ 1.9 مليار دولار منهم حصيلة دولارية ستدخل الدولة بقيمة مليار و650 مليون دولار والباقى تم الحصول عليه بالجنيه المصرى.

وأشار إلى أنه سيتم إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتشغيل الشركات وتصفيتها بحيث يكون التعامل عن الطريق الإلكتروني، موضحا أن الدولة تتحمل الضريبة العقارية عن 20 قطاعا صناعيا.

وأوضح أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب وتم الموافقة عليه متعلق بإلغاء كل المواد القانونية التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات المملوكة للدولة.

وأوضح أن الصادرات المصرية زادت سنويا 16% على مدار السنوات الماضية، موضحا إنه تم تنفيذ 8 قرارات من إجمالي الـ22 قرارا الخاص بالمجلس الأعلي للاستثمار.

وأشار إلي أن الدولة فتحت المدد التي يمكن من خلالها تأسيس الشركات حتى 9 سنوات، موضحا إنه من بين التعديلات إنه يجوز بعد موافقة مجلس الوزراء، منح حوافز لعدد من المشروعات للاعفاء من حق انتفاع الأرض لمدة 10 سنوات ، وأن الدولة يمكن أن تتحمل جزء من قيمة استهلاك المشروع للمرافق لمدة 10 سنوات ، وذلك لتشجيع القطاع الخاص.