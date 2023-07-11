اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 يوليو 2023 03:56 م
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التضامن تناشد السيدات ذوات الإعاقة سرعة التسجيل على التطبيق الإلكتروني

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 03:00 م
التضامن تناشد السيدات ذوات الإعاقة سرعة التسجيل على التطبيق الإلكتروني وزارة التضامن الاجتماعي
كتب مدحت وهبة

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ناشدت وزارة التضامن الاجتماعي  السيدات ذوات الإعاقة بسرعة التسجيل على التطبيق الإلكتروني لكي يتسنى دراسة أوضاعهن، في ظل حرص الدولة على كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يتماشى مع التشريعات ذات الصلة ومع الموازنة العامة للدولة.
 
كانت الدكتورة نيفين القباج  وزيرة التضامن الاجتماعي قد أكدت  أن التطبيق الإلكتروني يحمل عنوان " https://wdis.moss.gov.eg/WERD/OnlineRegistration/OnlineHome " ويهدف التطبيق الذي بادرت الوزارة بإطلاقه إلى تسجيل كافة بيانات النساء ذات الإعاقة لرصد أوضاعهن الاجتماعية، والاقتصادية، والتعليمية، والعملية، وطبيعة العمل، ومصادر حمايتهن الاجتماعية والتأمينية، وغيرها من البيانات أن الحصر وصل إلى 180 ألف سيدة حتى آخر يونيو 2023، وجاري استكماله حتى نهاية شهر سبتمبر.
 
 
 

التضامن

الاشخاص ذوى الاعاقة

حقوق السيدات ذوى الاعاقة



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