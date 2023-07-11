وزيرة التخطيط: 3 شركات تقدمت للاستحواذ على "وطنية" بالبورصة والترسية فى أكتوبر

قالت الدكتورة هالة السعيد، أن صندوق مصر السيادي مملوك للشعب المصري، معلنة طرح شركة بها عدد من الفنادق حيث تمت الترسية على شركة مملوكة لهشام طلعت مصطفي، بشكل تنافسي فى شكل زيادة رأس المال بنسبة 37%.
وأشارت إلى أن الطرح الثاني هو طرح حصص أقلية فى 3 شركات، والطرح قسمته 800 مليون دولار، واستحوذت عليه شركة أبو ظبي التنموية القابضة، أما الثالث فكان تخارج أحد المستثمرين ، من شركة " عز الدخيلة " وتم التخارج بقيمة 31%، موضحة أن شركة وطنية لديها عروض من 3 شركات، وسيتم الترسية بين شهري أكتوبر أو نوفمبر المقبل.
كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد قال إن الدولة المصرية تستهدف خلال الثلاث السنوات المقبلة زيادة الصادرات السلعية 20% وإيرادات السياحة 20%، وتحويلات المصريين فى الخارج تزيد 10 % سنوية.
وأشار إلى أن الدولة تعمل على زيادة حصيلة الإيرادات الدولارية، وحققنا عقود مع القطاع الخاص ضمن برنامج الطروحات بـ 1.9 مليار دولار منهم حصيلة دولارية ستدخل الدولة بقيمةمليار و650 مليون دولار والباقي تم الحصول عليه بالجنيه المصرى.
وأشار إلي أنه سيتم إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتشغيل الشركات وتصفيتها بحيث يكون التعامل عن الطريق الإلكتروني، موضحا أن الدولة تتحمل الضريبة العقارية عن 20 قطاعا صناعيا.
وأوضح أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب وتم الموافقة عليه متعلق بإلغاء كل المواد القانونية التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات المملوكة للدولة.
وذكر أن الصادرات المصرية زادت سنويا 16% على مدار السنوات الماضية، موضحا أنه تم تنفيذ 8 قرارات من إجمالي الـ22 قرار الخاص بالمجلس الأعلى للاستثمار.
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