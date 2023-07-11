وزيرة التخطيط: 3 شركات تقدمت للاستحواذ على "وطنية" بالبورصة والترسية فى أكتوبر

كتبت هند مختار

قالت الدكتورة هالة السعيد، أن صندوق مصر السيادي مملوك للشعب المصري، معلنة طرح شركة بها عدد من الفنادق حيث تمت الترسية على شركة مملوكة لهشام طلعت مصطفي، بشكل تنافسي فى شكل زيادة رأس المال بنسبة 37%.

وأشارت إلى أن الطرح الثاني هو طرح حصص أقلية فى 3 شركات، والطرح قسمته 800 مليون دولار، واستحوذت عليه شركة أبو ظبي التنموية القابضة، أما الثالث فكان تخارج أحد المستثمرين ، من شركة " عز الدخيلة " وتم التخارج بقيمة 31%، موضحة أن شركة وطنية لديها عروض من 3 شركات، وسيتم الترسية بين شهري أكتوبر أو نوفمبر المقبل.