وزير الصحة يوجه بتشكيل فرق متابعة وتقييم للمرور الميدانى على المستشفيات

كتب وليد عبد السلام

وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بتشكيل فرق للمتابعة وتقييم الأداء من الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، تحت إشراف قطاع الرعاية العلاجية، للمرور الميدانى الأسبوعى على المستشفيات، وتقييم أداء العمل بها وما تقدمه من خدمات ومتابعة انضباط العاملين على مدار الـ 24 ساعة .

كما وجه بإعداد تقارير دورية، عن أعداد الفرق الطبية على مستوى المحافظات وخاصة في المحافظات الساحلية، والمستشفيات الواقعة على الطرق السريعة المؤدية إليها، وذلك في إطار تنفيذ حملة "100 مليون صحة" وضمن خطة تأمين المواطنين في فترة الأجازات الصيفية.

أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير أكد على توافر كافة الأدوية ومستلزمات الطوارئ بكميات إضافية، وتوفير وسيلة مناسبة لنقل الأدوية والمستلزمات، وتوافر أكياس الدم ومشتقاته بكميات إضافية، وزيادة أعداد النوبتجيين في أقسام الطوارئ، وزيادة أسرة الطوارئ، والرعايات المركزة، مع تكثيف تواجد أطباء وفنيي (الأشعة، والمعامل، وبنوك الدم)..

من جانبه، أكد الدكتور خالد الخطيب رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة ، التنسيق مع مسئولي إمداد المديريات بإدارة الطواريء ، للتأكد من أرصدة الأدوية والمستلزمات، وأعداد الأطباء والتمريض والتخصصات، بناء على ما تمت دراسته من قدرات المستشفيات على تقديم الخدمات ومستويات تصنيفها في خطة تنفيذ حملة 100 يوم صحة.

وأضاف الخطيب أنه تم رفع درجة الاستعداد بمركز التحكم الرئيسي بالتنسيق مع هيئة الإسعاف وجميع مراكز التحكم الفرعية بالمحافظات والمشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ ومركز الخدمات الطارئة 137 لإعداد التقارير اللازمة عن الحوادث والتنسيق بين المستشفيات لنقل الحالات الحرجة وفقا للتخصصات والأسرة الشاغرة.