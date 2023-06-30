إصابة 8 أشخاص فى مشاجرة بين طرفين بشبين القناطر.. استخدموا السيارات

شهدت قرية عرب جهينة دائرة مركز شرطة شبين القناطر في محافظة القليوبية ، مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات بينهما، ما أدى لقيام الطرفين بالاصطدام بواسطة سيارتين كل منهما بالأخرى، وأسفر عن إصابة عدد من الأشخاص بإصابات ما بين سحجات وكسور، وتم نقلهم لمستشفى شبين القناطر، وتحويل بعض منهم لمستشفيات أخرى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بورود بلاغاً بوقوع مشاجرة بين طرفين وقيام كل طرف بإحداث تصادم بسيارة الآخر ووقوع مصابين.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات الجيرة، وقام كل طرف باستقلال سيارة والاصطدام بالأخر، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص وتم نقلهم للمستشفيات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.