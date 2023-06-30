إنجاز 458 مشروعا.. 15 معلومة عن "حياة كريمة" بقرى شبين القناطر بالقليوبية

حصاد التعب والإنجاز بات واقعا ملموسا بعدما أنهت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الكثير من المشروعات التى يتم إنشاؤها على أرض محافظة القليوبية، وبالتحديد بقرى مركز شبين القناطر، والتى تتكون من 9 وحدات محلية و36 قرية، و147 عزبة وتابعا، وذلك لإنشاء 704 مشروعات بكافة القطاعات المختلفة.

وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" أبرز المعلومات حول المبادرة الرئاسية بمحافظة القليوبية، والتى جاءت على النحو التالي:

- تشمل مبادرة حياة كريمة قرى شبين القناطر بمحافظة القليوبية وهى 9 وحدات محلية و36 قرية، و147 عزبة وتابعا.

- المبادرة تستهدف إنشاء 704 مشروعات بكافة القطاعات المختلفة.

- تم الانتهاء من 458 مشروعا وجارى تنفيذ عدد من المشروعات بنسبة إنجاز بلغت 83.3%.

- أبرز المشروعات التى تم إنهاؤها شبكات مياه الشرب والصرف الصحى والوصلات المنزلية والغاز والألياف الضوئية.

- تم الانتهاء من إنشاء مجمعات حكومية وزراعية ومراكز شباب ومدارس ومستشفيات ونقاط إسعاف بالإضافة إلى أسواق تجارية ومواقف عمومية.

- تم الانتهاء من شبكات ووصلات مياه الشرب بجميع القرى البالغ عددها 36 قرية.

- تم الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى بـ35 قرية وجارى العمل بقرية المريج وبلغت نسبة التنفيذ بالقرية 50%.

- جارى العمل بمشروع توصيل الغاز الطبيعى لعدد 34 قرية وتم الانتهاء من 15 قرية وجارى العمل بعدد 10 قرى بنسبة أكبر من 50%.

- سيتم الانتهاء من جميع المشروعات المتأخرة فى 30/6/2023.

- تنفيذ 6 مشروعات صرف صحى والتابعة للجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى وهى محطات (كفر الصهبى – طحوريا – الكوم الأحمر – الأحراز – مأخذ مياه عرب جهينة – نوى).

- تم نهو 8 مشروعات لشبكات الكهرباء بـ8 قرى (كفر شبين – الشوبك – الأحراز – منية شبين – كفر طحا – القلزم – كفر الشوبك – عرب الغديري) وجارى العمل بـ 26 مشروع لشبكات الكهرباء سيتم الانتهاء منهم منتصف يونيو القادم.

- تم الانتهاء من 8 مجمعات حكومية خدمية بقرى (كفر شبين - نوى - منشأة الكرام - طحانوب - طحوريا - المريج – الأحراز) وجارى النهو فى عدد مجمع حكومى بقرية القشيش بنسب تنفيذ 95%.

- تم الانتهاء من إنشاء 9 مجمعات زراعية بتلك القرى.

- تم إنشاء 6 مشروعات وحدات إسعاف تم الانتهاء منهم بالكامل.