الرئيسية أخبار عاجلة حصاد الوزارات.. التعليم: 4 سنوات حدا أدنى لـkg1 والأقصى 5 و11 شهرا و29 يوما السبت، 03 يونيو 2023 05:08 م وزارة التربية والتعليم كتب سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء شهدت دواوين الوزارات، اليوم ، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: السكة الحديد تشغل خدمة جديدة لأهالى شربين وبيلا بتعديل مواعيد 3 قطارات فتح باب الترشيح لانتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الأطباء 30 يونيو بدء التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالجيزة غدا.. 35 جنيها رسوم المادة التعليم تحدد مواعيد وحالات اعتذار المعلمين عن المشاركة بامتحانات الثانوية 2023 التعليم: 4 سنوات الحد الأدنى للتقديم لـ kg1 والأقصى 5 و11 شهرا و29 يوما غدا طقس حار نهارا بأغلب الأنحاء شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالقاهرة 33 درجة تنسيق الشهادة الإعدادية.. الجيزة تبدأ الإحصاء لتحديد مجموع دخول الثانوية التعليم توجه المديريات بصرف حافز إثابة للعاملين بمنظومة الامتحانات الإلكترونية خليك واعى.. لا صحة للتراجع عن صرف التعويضات لأهالى منطقة توسعات ميناء العريش (إنفوجراف) تعليم الجيزة: إعلان نتائج الصفين الأول والثانى الثانوى للطلاب بالمدارس مجانا مدارس الجيزة تعلن غدا نتائج طلاب الصف الثانى الثانوى التعليم تتابع جاهزية المدارس لاستقبال امتحانات الثانوية العامة.. صور التعليم الثانوية العامة اخبار مصر اخبار مصرية اهم الاخبار الموضوعات المتعلقة رئيس الوزراء: نسعى لتعظيم قدرات مصر لتكون مركزا إقليميا وعالميا للتجارة السبت، 03 يونيو 2023 03:17 م رئيس الوزراء: رصيف 100 بميناء الدخيلة سيكون من أكبر الأرصفة بـ"البحر المتوسط" السبت، 03 يونيو 2023 03:16 م مدارس الجيزة تعلن غدا نتائج طلاب الصف الثانى الثانوى السبت، 03 يونيو 2023 03:30 م التعليم تتابع جاهزية المدارس لاستقبال امتحانات الثانوية العامة.. صور السبت، 03 يونيو 2023 03:44 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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